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La 'regla de los 30', la combinación que convirtió el incendio de Los Gallardos en tragedia

Temperaturas de 37 grados, una humedad del 15 % y rachas de viento superiores a los 50 km/h favorecieron la rápida propagación del fuego en Almería.

César González explica la 'regla de los 30' por la que se ha originado el incendio en Los Gallardos

La 'regla de los 30', la combinación que convirtió el incendio de Los Gallardos en tragedia | Antena3com

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Sofía Avendaño
Publicado:

El incendio forestal declarado este martes en el municipio almeriense de Los Gallardos reunió las condiciones meteorológicas más temidas por los especialistas en extinción de incendios. Según explicó el meteorólogo César González, durante el programa de El Tiempo de Antena 3, se cumplió la conocida como "regla de los 30", un fenómeno que favorece una rápida expansión de las llamas.

Esta regla hace referencia a la coincidencia de tres factores de riesgo: temperaturas superiores a los 30 grados, vientos que superan los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 30 %. Cuando se dan estas tres condiciones al mismo tiempo, el terreno se convierte en un escenario especialmente favorable para la propagación del fuego.

En el caso de Los Gallardos, la situación fue incluso más extrema. Durante la tarde del martes se registraron 37 grados de temperatura, una humedad relativa del 15 % y rachas de viento que superaron los 50 kilómetros por hora, unos valores que, según González, convirtieron la zona en "un auténtico polvorín meteorológico".

Un incendio favorecido por las condiciones extremas

La intensidad del viento y la baja humedad facilitaron que las llamas avanzaran con rapidez, complicando las labores de extinción y obligando a desplegar un amplio dispositivo de emergencia.

Según la última información facilitada por las autoridades, el incendio continúa movilizando numerosos efectivos, entre ellos el Plan Infoca, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), incorporada para reforzar las tareas de control del fuego.

Además, varias personas han tenido que ser desalojadas de manera preventiva y las autoridades mantienen activas las medidas de protección para la población mientras continúan los trabajos para estabilizar el incendio.

Andalucía habilita un teléfono de atención a los afectados

Ante la evolución del incendio, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha habilitado un teléfono de información dirigido a familiares y personas afectadas por el fuego. El número 677 904 624 está atendido por profesionales especializados en psicología de emergencias y desastres, con el objetivo de ofrecer apoyo e información a quienes lo necesiten.

Los expertos recuerdan que episodios de calor extremo, baja humedad y fuertes vientos incrementan de forma notable el riesgo de incendios forestales y dificultan su extinción, por lo que insisten en extremar la precaución mientras persistan estas condiciones meteorológicas.

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