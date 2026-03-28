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¡Bacalao para todos los gustos! Las recetas estrella de Karlos Arguiñano para esta Semana Santa

El bacalao es uno de los productos estrella de la Semana Santa. Y por suerte, tenemos muchas recetas elaboradas por Karlos Arguiñano con este pescado tan apreciado como protagonista.

Bacalao con setas y cebollitas glaseadas con soja

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El bacalao es un pescado muy apreciado tanto por su sabor como por sus beneficios nutricionales. Destaca sobre todo por su alto contenido en proteínas de buena calidad y por ser relativamente bajo en grasa.

Es uno de los pescados que más se consume en Semana Santa, algo que viene de una tradición con mucha solera.

Karlos Arguiñano nos ha enseñado a elaborar recetas de bacalao de muchas formas diferentes, con distintos acompañamientos y en forma de primer o segundo plato del menú. ¡Comenzamos con nuestra selección!

Bacalao con higos secos y miel

La suavidad del bacalao, el dulzor natural de los higos secos y el toque envolvente de la miel se dan cita en esta receta que sorprende por su equilibrio.

Bacalao con higos secos y miel

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón

La mayoría de la gente piensa que la mayonesa sólo se utiliza para recetas frías, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, el gratinado con mayonesa que lleva este bacalao es una técnica culinaria muy utilizada.

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

Ensalada de pimientos tricolor y bacalao

La ensalada de bacalao, además de fácil de preparar, es perfecta para para consumirla tanto en verano como en invierno. ¡Y lo mejor para combatir los excesos!

Ensalada de pimientos tricolor y bacalao

Bacalao con setas y cebollitas glaseadas con soja

Karlos Arguiñano prepara esta receta de bacalao con setas y cebollitas glaseadas con soja de la forma más sencilla posible. El bacalao solo necesita unos 5 minutos. Será la guarnición lo que te lleve un poco más de tiempo.

Bacalao con setas y cebollitas glaseadas con soja

Berenjenas rellenas de bacalao

Arguiñano se deshace en elogios a esta receta de berenjenas rellenas de bacalao. Y no es para menos, puesto que es una de las recetas que más triunfa en todos los hogares.

La reacción de Arguiñano al elaborar unas berenjenas rellenas de bacalao: "No solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños"

Ensalada de bacalao y naranja con mostaza

Tal vez pienses que la combinación de naranja y bacalao no encaja, y que el bacalao mata el sabor de la naranja, pero la verdad es que sucede todo lo contrario: se potencia. Prueba esta magnífica receta y verás.

Ensalada de bacalao y naranja con mostaza, de Karlos Arguiñano

Pisto manchego con bacalao

La receta de pisto manchego con bacalao es un plato que además de saciar, nutre en profundidad y apoya la salud cardiovascular y cerebral.

Karlos Arguiñano: receta de pisto manchego con bacalao, una bomba de nutrientes muy fácil de elaborar

Bacalao fresco con espinacas

Una receta sencilla que alimenta por dentro y por fuera: no solo es deliciosa y fácil de preparar, sino que también está llena de nutrientes que tu cuerpo va a agradecer.

Karlos Arguiñano: bacalao fresco con espinacas, una receta sencilla que alimenta por dentro y por fuera

Kokotxas de bacalao al pil-pil

Esta receta es perfecta para los amantes del pil-pil, porque en solo 5 minutos tendrás un plato de kokotxas sabrosas para disfrutar como nunca.

Karlos Arguiñano: receta fácil de kokotxas de bacalao al pil-pil en 5 minutos con borraja salteada

Bacalao fresco con patatas panadera

Lo que más tiempo te llevará son las patatas panadera, pero sin ninguna complicación. Después, el bacalao solo necesita unos minutos en el horno.

Bacalao fresco con patatas panadera

El error más común a la hora de cocinar bacalao es pasarse de tiempo y que quede seco. Sabrás que está listo cuando las lascas (las láminas blancas de la carne) se separen fácilmente al presionar con un tenedor, pero el centro aún conserve un aspecto brillante y nacarado.

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