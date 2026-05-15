¡No te la pierdas!
Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones
Los nueve concursantes de esta edición van a sorprendernos esta noche con números que no dejarán indiferente a nadie.
Publicidad
Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo han dado todo en las cuatro primeras galas de esta edición... ¡pero esta noche van a superarse!
En la gala de esta noche, Norva Duval estará en plató para animar y valorar a Leonor Lavado desde la mesa del jurado y Gente de Zona nos visitará para acompañar a Martín Savi en su actuación de ‘La gozadera’.
Rigoberta Bandini, Sergio Dalma, Nathy Peluso o Huntr/x serán algunos de los artistas imitados esta noche. ¿Quién se llevará la victoria de la quinta gala? ¡No te la pierdas, a partir de las 22:00h en Antena 3!
Las imitaciones que veremos esta noche
¡El K-pop llegará esta noche a Tu cara me suena de la mano de María Parrado para imitar a Huntr/x! Además, podremos disfrutar sobre el escenario de las imitaciones de Rigoberta Bandini, Sergio Dalma, Georgie Dann, Nathy Peluso, Blondie, Chayanne, Marc Anthony y Norma Duval. ¡Te esperamos!
Publicidad