Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te la pierdas!

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Los nueve concursantes de esta edición van a sorprendernos esta noche con números que no dejarán indiferente a nadie.

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Publicidad

Patri Bea
Actualizado:
Publicado:

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo han dado todo en las cuatro primeras galas de esta edición... ¡pero esta noche van a superarse!

En la gala de esta noche, Norva Duval estará en plató para animar y valorar a Leonor Lavado desde la mesa del jurado y Gente de Zona nos visitará para acompañar a Martín Savi en su actuación de ‘La gozadera’.

Rigoberta Bandini, Sergio Dalma, Nathy Peluso o Huntr/x serán algunos de los artistas imitados esta noche. ¿Quién se llevará la victoria de la quinta gala? ¡No te la pierdas, a partir de las 22:00h en Antena 3!

Los concursantes de Tu cara me suena confiesan qué les sorprende de ellos mismos: "No me estoy agobiando nada"

Los concursantes de Tu cara me suena confiesan qué les sorprende de ellos mismos: "No me estoy agobiando nada"

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Carmen Pardo
linkedin

Las imitaciones que veremos esta noche

¡El K-pop llegará esta noche a Tu cara me suena de la mano de María Parrado para imitar a Huntr/x! Además, podremos disfrutar sobre el escenario de las imitaciones de Rigoberta Bandini, Sergio Dalma, Georgie Dann, Nathy Peluso, Blondie, Chayanne, Marc Anthony y Norma Duval. ¡Te esperamos!

De Chayanne a Nathy Peluso: descubre todos los retos de la quinta gala de Tu cara me suena
Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Pilar Losantos, presidenta Ok Diario

Pilar Rodríguez Losantos sorprende con una confesión personal: "Aspiro a que un hombre me mantenga"

Manel Fuentes anunciará al inicio del nuevo programa que María Parrado será la primera en salir al escenario para interpretar ‘Golden’.

Esta noche a las 22:00, el K-pop abrirá por todo lo alto la quinta gala de Tu cara me suena

Sonsoles Ónega
¡Increíble!

Sean Fabi, el clonador de los famosos, sorprende a Sonsoles Ónega con su recreación de la presentadora

Susanna Griso reacciona a las conversaciones del 'caso Koldo'
CASO KOLDO

La reacción de Susanna Griso a los nuevos mensajes de Koldo: "Por la mañana la Basílica del Pilar y por la tarde orgía con prostitutas"

Ignacio Varela
Elecciones Andalucía

Los palos de Ignacio Varela, exasesor del PSOE, a María Jesús Montero y el PSOE: "Es una marioneta de Pedro Sánchez"

El exasesor de Alfonso Guerra o José Luis Rodríguez Zapatero, analista político y experto en demoscopia, hace una radiografía de las Elecciones de Andalucía 2026. Varela ha valorado las distintas campañas electorales de los partidos y advierte un oscuro horizonte al PSOE.

Choque entre Los Santos y Rodríguez
Elecciones Andalucía

Choque entre Pilar Losantos y Víctor Gutiérrez a cuenta de las Elecciones de Andalucía: "El PSOE tendría que callarse por vergüenza torera"

Pilar Rodríguez Losantos y Víctor Gutiérrez no unen posturas al hablar de los errores detectados en los programas de detección precoz de cáncer de mama que influyen en las campañas electorales andaluzas.

¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

¿Cuánto latín sabe Fernando Tejero? Trancas y Barrancas lo ponen a prueba

Disfruta de la entrevista completa a Fernando Tejero en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Fernando Tejero en El Hormiguero

Fernando Tejero en El Hormiguero

Fernando Tejero, sobre sus conciertos con Dani Martín en Valencia: "La vida me pone las cosas difíciles"

Publicidad