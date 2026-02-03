Antena3
Para 4 personas

Receta fácil y rápida de bacalao fresco con patatas panadera de Karlos Arguiñano

Lo que más tiempo te llevará son las patatas panadera, pero sin ninguna complicación. Después, el bacalao solo necesita unos minutos en el horno.

Bacalao fresco con patatas panadera

El error más común a la hora de cocinar bacalao es pasarse de tiempo y que quede seco. Sabrás que está listo cuando las lascas (las láminas blancas de la carne) se separen fácilmente al presionar con un tenedor, pero el centro aún conserve un aspecto brillante y nacarado.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de bacalao fresco con piel
  • 2-3 patatas
  • 2 cebolletas
  • 2 pimientos verdes
  • 8 ajos frescos
  • 150 ml de caldo de pescado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Bacalao fresco con patatas panadera
Ingredientes Bacalao fresco con patatas panadera

Elaboración

Calienta abundante aceite en una sartén (suficiente para que cubra todo el contenido). Pela las cebolletas y córtalas en juliana grande. Corta los pimientos de forma similar y añádelos. Pela las patatas, córtalas en rodajas de grosor similar y agrégalas. Fríe el conjunto a fuego medio-fuerte durante 25-30 minutos. En el último momento, añade los ajos tiernos pelados y picados. Remueve bien.

Fríe el conjunto a fuego medio-fuerte
Fríe el conjunto a fuego medio-fuerte

Haz 4 montones de patatas sobre una bandeja de horno, con ayuda de una espumadera para escurrir bien el exceso de aceite. Reparte el caldo entre los 4 montoncitos. Hornea (con el horno precalentado) a 220ºC durante 8-10 minutos.

Para hacer el aceite de perejil, pon el perejil picado en un bol y vierte 3-4 cucharadas de aceite. Mezcla bien y reserva.

Corta el bacalao en 4 trozos, sazónalos y coloca un lomo de bacalao encima de cada montoncito. Unta cada lomo con el aceite de perejil, con ayuda de una brocha. Hornea a 220º C durante 10-15 minutos. Si los lomos son gruesos cocínalos durante 15 minutos, si son más finos, con unos 10 minutos será suficiente. Si te gusta al punto unos 12 minutos, si te gusta más hecho, 15 minutos.

Unta cada lomo con el aceite de perejil, con ayuda de una brocha
Unta cada lomo con el aceite de perejil, con ayuda de una brocha

Sirve una ración en cada plato, moja con la salsa que haya quedado en la bandeja y decora con una hojita de perejil.

