Para 4 personas

Karlos Arguiñano: receta de ensalada de pimientos tricolor y bacalao para combatir los excesos

Arguiñano ha elaborado una ensalada de pimientos tricolor y bacalao perfecta para combatir los excesos de estas fiestas.

Ensalada de pimientos tricolor y bacalao

La ensalada de bacalao, además de fácil de preparar, es perfecta para para consumirla tanto en verano como en invierno.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3 pimientos morrones rojos
  • 3 pimientos morrones verdes
  • 3 pimientos morrones amarillos
  • 400 g de bacalao desalado (2 lomos)
  • 12 aceitunas negras (sin hueso)
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Extiende los pimientos en una bandeja de horno, riégalos con un chorrito de aceite y sazónalos. Introdúcelos en el horno y hornéalos a 190º durante 40-45 minutos. Retíralos, deja que se templen, pélalos y córtalos en tiras.

Calienta una sartén con 8-10 cucharadas de aceite. Introduce los lomos de bacalao y confítalos a fuego suave durante 8-10 minutos. Retira el bacalao de la sartén, deja que se enfríe, quítale la piel, sepáralo en lascas y resérvalas.

Pela el diente de ajo, trocéalo y ponlo en un vaso batidor. Vierte el aceite resultante de confitar el bacalao y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica.

Pon las tiras de pimiento en una fuente grande, aderézalos con una pizca de sal y parte del aceite triturado con el diente de ajo, y mezcla bien. Repártelos en 4 platos. Reparte encima las lascas de bacalao y las aceitunas negras (cortadas por la mitad), decóralos con unas hojas de perejil y aderézalos con un poco más de aceite triturado con el ajo.

