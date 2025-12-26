Para 4 personas
Karlos Arguiñano: receta de ensalada de pimientos tricolor y bacalao para combatir los excesos
Arguiñano ha elaborado una ensalada de pimientos tricolor y bacalao perfecta para combatir los excesos de estas fiestas.
Publicidad
La ensalada de bacalao, además de fácil de preparar, es perfecta para para consumirla tanto en verano como en invierno.
Ingredientes, para 4 personas
- 3 pimientos morrones rojos
- 3 pimientos morrones verdes
- 3 pimientos morrones amarillos
- 400 g de bacalao desalado (2 lomos)
- 12 aceitunas negras (sin hueso)
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Extiende los pimientos en una bandeja de horno, riégalos con un chorrito de aceite y sazónalos. Introdúcelos en el horno y hornéalos a 190º durante 40-45 minutos. Retíralos, deja que se templen, pélalos y córtalos en tiras.
Calienta una sartén con 8-10 cucharadas de aceite. Introduce los lomos de bacalao y confítalos a fuego suave durante 8-10 minutos. Retira el bacalao de la sartén, deja que se enfríe, quítale la piel, sepáralo en lascas y resérvalas.
Pela el diente de ajo, trocéalo y ponlo en un vaso batidor. Vierte el aceite resultante de confitar el bacalao y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica.
Pon las tiras de pimiento en una fuente grande, aderézalos con una pizca de sal y parte del aceite triturado con el diente de ajo, y mezcla bien. Repártelos en 4 platos. Reparte encima las lascas de bacalao y las aceitunas negras (cortadas por la mitad), decóralos con unas hojas de perejil y aderézalos con un poco más de aceite triturado con el ajo.
Publicidad