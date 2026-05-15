Jon Favreau sobre Martin Scorsese en The Mandalorian and Grogu: "Tenerlo me produce una satisfacción inmensa"

El icónico TCL Chinese Theatre IMAX de Hollywood se convirtió el 14 de mayo en el epicentro del universo cinematográfico con el estreno mundial de 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu'. Una alfombra roja por la que han desfilado sus grandes protagonistas, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, acompañados por el director y cerebro de la producción, Jon Favreau, desatando la locura de los fans en un evento repleto de estrellas de la industria.

Esta entrega no es un estreno más; supone el esperadísimo regreso de la franquicia a las salas de cine tras un largo parón en el que Lucasfilm ha estado volcada en sus exitosas producciones para televisión en 'streaming'. La película sigue los pasos de Din Djarin (Pedro Pascal) y su inseparable aprendiz Grogu en una galaxia que aún intenta recuperarse de las cenizas del Imperio, siendo reclutados por la Nueva República para proteger la paz.

Precisamente sobre el misterio que envuelve al protagonista, el oscarizado compositor Ludwig Göransson dejaba una interesante reflexión durante la premiere: "En 'The Mandalorian', casi nunca se ve su rostro. ¿Qué ocurre entonces bajo el casco? Toda esa historia debe contarse a través de la música".

Jon Favreau emocionado por contar con Scorsese

Más allá del glamour de Hollywood una de las curiosidades de la película es el cameo de Martin Scorsese que presta su voz a un personaje. En una entrevista exclusiva con la revista Vanity Fair, Jon Favreau ha querido desgranar cómo se fraguó esta colaboración sin precedentes, otorgándole todo el mérito a la productora de Lucasfilm: "Kathleen Kennedy contactó directamente con Scorsese y facilitó su incorporación al proyecto".

Para Favreau, contar con una leyenda viva del cine es todo un honor y un síntoma del gran momento que vive la experiencia en salas. Tras una época de incertidumbre y reajustes en taquilla para muchas superproducciones, el director se muestra optimista sobre el rumbo que está tomando el sector: “Este año muchos cineastas han apostado por la pantalla grande y el público está volviendo a los cines cuando le ofreces algo que le emociona”, ha explicado a la publicación estadounidense.