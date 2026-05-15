Lydia Lozano desvela el secreto que ocultó a Charly en Mask Singer

Lydia Lozano dejó a todos sin palabras al descubrirse como Pizza en la sexta gala de Mask Singer. La periodista aseguró que repetiría la experiencia pese a los momentos complicados que vivió bajo el disfraz.

Además, quiso pedir perdón a María José Campanario por haber dudado de ella: “Yo también lo he hecho, no he contado nada a Charly”, confesó Lydia entre bromas y recuerdos de su etapa como paparazzi.