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Joseba Arguiñano elabora un pastel de pescado 2.0: "Como el de carne que hacemos en el caserío, pero con pescado"

Joseba Arguiñano ha preparado una deliciosa receta con tradición familiar: "Es un pastel de pescado 2.0, como el que hacemos de carne en el caserío, pero con pescado".

Joseba Arguiñano: Pastel de pescado 2.0

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Si quieres, puedes usar una manga pastelera para extender el puré y conseguirás hacer una especie de picos que al hornear quedarán tostados creando un exterior crujiente.

Ingredientes, para 4 personas

Para el puré de patata:

  • 3 patatas cocidas
  • 100 ml de leche
  • 20 g de mantequilla
  • Sal

Para el pastel de pescado:

  • 300 ml de crema de marisco (espesa)
  • 8 langostinos pelados
  • 1 lomo de merluza de 200 g
  • 200 g de salmón fresco
  • 8 vieiras limpias
  • Ralladura de ½ limón
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Pastel de pescado 2.0
Ingredientes Pastel de pescado 2.0 | antena3.com

Elaboración

Para el puré de patata, pela y trocea las patatas y ponlas en un bol. Sazona y añade la leche y la mantequilla. Machaca hasta obtener un puré homogéneo. Reserva.

Sazona y añade la leche y la mantequilla
Sazona y añade la leche y la mantequilla | antena3.com

Corta la merluza y el salmón en 8 tacos. Ponlos juntos con las vieiras en un plato (reserva aparte los corales). Sazona y esparce por encima la ralladura de limón.

Sazona y esparce por encima la ralladura de limón
Sazona y esparce por encima la ralladura de limón | antena3.com

Extiende ¼ parte de crema de marisco en el fondo de una fuente individual apta para el horno. Coloca encima 2 trozos de merluza, 2 de salmón y 2 vieiras. Cubre con el puré de patata. Repite la operación para hacer las otras 3 raciones.

Coloca encima 2 trozos de merluza, 2 de salmón y 2 vieiras
Coloca encima 2 trozos de merluza, 2 de salmón y 2 vieiras | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 15-18 minutos, a media altura y con aire. Gratina los pasteles los dos últimos minutos.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce un ajo pelado y picado. Incorpora los corales de las vieiras y los langostinos y saltéalos a fuego fuerte durante 2 minutos aproximadamente. Espolvorea con perejil picado.

Reparte 2 langostinos y 2 corales sobre los pasteles de pescado. Decora con perejil y sirve.

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