Para 4 personas
Joseba Arguiñano elabora un pastel de pescado 2.0: "Como el de carne que hacemos en el caserío, pero con pescado"
Joseba Arguiñano ha preparado una deliciosa receta con tradición familiar: "Es un pastel de pescado 2.0, como el que hacemos de carne en el caserío, pero con pescado".
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Si quieres, puedes usar una manga pastelera para extender el puré y conseguirás hacer una especie de picos que al hornear quedarán tostados creando un exterior crujiente.
Ingredientes, para 4 personas
Para el puré de patata:
- 3 patatas cocidas
- 100 ml de leche
- 20 g de mantequilla
- Sal
Para el pastel de pescado:
- 300 ml de crema de marisco (espesa)
- 8 langostinos pelados
- 1 lomo de merluza de 200 g
- 200 g de salmón fresco
- 8 vieiras limpias
- Ralladura de ½ limón
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para el puré de patata, pela y trocea las patatas y ponlas en un bol. Sazona y añade la leche y la mantequilla. Machaca hasta obtener un puré homogéneo. Reserva.
Corta la merluza y el salmón en 8 tacos. Ponlos juntos con las vieiras en un plato (reserva aparte los corales). Sazona y esparce por encima la ralladura de limón.
Extiende ¼ parte de crema de marisco en el fondo de una fuente individual apta para el horno. Coloca encima 2 trozos de merluza, 2 de salmón y 2 vieiras. Cubre con el puré de patata. Repite la operación para hacer las otras 3 raciones.
Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 15-18 minutos, a media altura y con aire. Gratina los pasteles los dos últimos minutos.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce un ajo pelado y picado. Incorpora los corales de las vieiras y los langostinos y saltéalos a fuego fuerte durante 2 minutos aproximadamente. Espolvorea con perejil picado.
Reparte 2 langostinos y 2 corales sobre los pasteles de pescado. Decora con perejil y sirve.
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