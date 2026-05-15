Joseba Arguiñano elabora un pastel de pescado 2.0: "Como el de carne que hacemos en el caserío, pero con pescado"

Si quieres, puedes usar una manga pastelera para extender el puré y conseguirás hacer una especie de picos que al hornear quedarán tostados creando un exterior crujiente.

Ingredientes, para 4 personas

Para el puré de patata:

3 patatas cocidas

100 ml de leche

20 g de mantequilla

Sal

Para el pastel de pescado:

300 ml de crema de marisco (espesa)

8 langostinos pelados

1 lomo de merluza de 200 g

200 g de salmón fresco

8 vieiras limpias

Ralladura de ½ limón

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Pastel de pescado 2.0 | antena3.com

Elaboración

Para el puré de patata, pela y trocea las patatas y ponlas en un bol. Sazona y añade la leche y la mantequilla. Machaca hasta obtener un puré homogéneo. Reserva.

Sazona y añade la leche y la mantequilla | antena3.com

Corta la merluza y el salmón en 8 tacos. Ponlos juntos con las vieiras en un plato (reserva aparte los corales). Sazona y esparce por encima la ralladura de limón.

Sazona y esparce por encima la ralladura de limón | antena3.com

Extiende ¼ parte de crema de marisco en el fondo de una fuente individual apta para el horno. Coloca encima 2 trozos de merluza, 2 de salmón y 2 vieiras. Cubre con el puré de patata. Repite la operación para hacer las otras 3 raciones.

Coloca encima 2 trozos de merluza, 2 de salmón y 2 vieiras | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 15-18 minutos, a media altura y con aire. Gratina los pasteles los dos últimos minutos.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce un ajo pelado y picado. Incorpora los corales de las vieiras y los langostinos y saltéalos a fuego fuerte durante 2 minutos aproximadamente. Espolvorea con perejil picado.

Reparte 2 langostinos y 2 corales sobre los pasteles de pescado. Decora con perejil y sirve.

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