Bacalhau à Brás, un revuelto cremoso de origen portugués de Karlos Arguiñano: "Una receta para celebrar el 1 de mayo con honor"

El Bacalhau à Brás no es una tortilla, es un revuelto cremoso. Al añadir los huevos batidos, baja el fuego al mínimo o incluso apágalo, el calor residual suele ser suficiente. No dejes que el huevo se cuaje por completo. Debe quedar jugoso y envolver las patatas y el bacalao como una crema.

Ingredientes, para 4 personas

250 g de bacalao desmigado desalado

4 patatas

8 huevos

3 cebollas

4 dientes de ajo

16 aceitunas negras

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta blanca

1 pizca de nuez moscada

Perejil

Ingredientes Bacalhau à Brás | antena3.com

Elaboración

Pela las patatas y córtalas en rodajas finas con ayuda de la mandolina. Lávalas en un bol con agua para que suelten el almidón, hasta que el agua salga limpia. Después, córtalas en tiras finas, lo más finas posible. Escúrrelas con ayuda de un colador y sécalas bien. Calienta abundante aceite en una sartén, incorpora las patatas y deja que se frían a fuego intenso, hasta que estén crujientes y doradas. Fríelas, si es necesario, en varias tandas. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.

Fríelas, si es necesario, en varias tandas | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Pela y lamina los ajos, pela y pica finamente las cebollas e introduce todo en la sartén. Sazona y deja pochar durante 15-20 minutos. Incorpora el bacalao desmigado y cocínalo hasta que absorba el aceite (que no se fría, debe mantenerse blando). Introduce las patatas paja y mezcla bien. Remueve suavemente para que no se rompan mucho las patatas.

Incorpora el bacalao desmigado y cocínalo | antena3.com

Bate los huevos en un bol. Añade una pizca de nuez moscada rallada, una pizca de pimienta y perejil picado al gusto. Vuelca el huevo en la sartén y remueve hasta que los huevos comiencen a cuajar. Retira la cazuela del fuego y sirve con aceitunas negras. Decora con perejil.