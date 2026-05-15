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Susanna Griso conoce de primera mano los exámenes para detectar matrimonios fraudulentos, en aumento: "No son fáciles"

Al año se detectan más de 500 casos de matrimonios fraudulentos en España. Susanna Griso, que se ha sometido hace poco al examen previo obligatorio, cuenta como es.

Susanna Griso sobre los exámenes previos al matrimonio.

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Espejo Público
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Hasta 10.000 € son los que se ofrecen a cambio de concertar un matrimonio interesado, en muchas ocasiones sin importar su sexo ni sexualidad. En España cada año se destapan más de 500 casos.

El interés que hay detrás viene generalmente relacionado con conseguir la nacionalidad española. El inspector policial Serafín Giraldo nos explica que se tiene derecho a un visado en el momento en el que se ha cerrado un matrimonio con una persona española y, al año de casarse, ya entra en juego la nacionalidad.

Pero esto no es tan sencillo como parece. El Registro Civil ya ha implementado sus herramientas para detectar estos fraudes: someter al futuro matrimonio a un examen. Algo que Susanna Griso dice haber experimentado recientemente y asegura que "no es fácil".

"Doy fe que antes no se hacían"

Los interesados en estas uniones, que ya conocen todo el procedimiento, se ponen de acuerdo y se inventan una vida juntos para poder pasar los controles.

"Te preguntan de manera separada y a veces tienes que saber cosas muy íntimas", explica Susanna desde su última experiencia, ya que da fe que antes no se hacía.

Un examen al que solo someten a los contrayentes en el tramite previo al matrimonio y que puede acabar en una multa de hasta 10.000 euros en caso de que se detecte que hay cierto interés detrás.

Los nombres de los hermanos, de los padres, los hobbies, los idiomas que habla la pareja, etc. Son algunas de las preguntas, según cuenta Susanna.

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