Para 4 personas

Karlos Arguiñano: receta fácil de kokotxas de bacalao al pil-pil en 5 minutos con borraja salteada

Karlos Arguiñano ha elaborado unas kokotxas de bacalao al pil-pil en solo 5 minutos. Las acompaña con borraja salteada para obtener un plato equilibrado, sabroso y saludable.

Karlos Arguiñano: receta fácil de kokotxas de bacalao al pil-pil en 5 minutos con borraja salteada

Esta receta es perfecta para los amantes del pil-pil, porque en solo 5 minutos tendrás un plato de kokotxas sabrosas para disfrutar como nunca.

Además, Karlos Arguiñano ha desvelado tres formas diferentes de ligar el pil-pil en casa, a cada cual más fácil y rápida. ¡No te resistirás!

Ingredientes, para 4 personas

  • 20 kokotxas de bacalao desaladas
  • 200 g de borraja
  • 5 dientes de ajo
  • 1 guindilla seca
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Kokotxas de bacalao al pil-pil con borrajas
Ingredientes Kokotxas de bacalao al pil-pil con borrajas | antena3.com

Elaboración

Calienta agua y una pizca de sal en una cazuela. Retira las hojas de las borrajas, corta los tallos en trozos de 3 centímetros y enjuágalos bien en un bol con abundante agua.

Cuando el agua de la cazuela empiece a hervir, introduce la borraja, tápala y cuécela a fuego medio alto durante 12-15 minutos. Escurre y resérvala.

Calienta abundante aceite (200 ml) en una tartera. Pela 3 dientes de ajo, lamina y agrégalos. Corta el trozo de la guindilla en 4 rodajas finas y añádela. Cocina hasta que los ajos se doren. Retíralos a un plato y resérvalos.

Introduce las kokotxas en la tartera y cocínalas a fuego medio-fuerte durante 4-5 minutos. Aparta la tartera del fuego y deja que se templen.

Introduce las kokotxas en la tartera
Introduce las kokotxas en la tartera | antena3.com

Remueve la tartera con movimientos circulares hasta el aceite ligue (espese).

Calienta una sartén con 2 cucharadas de aceite, pela y lamina 2 dientes de ajo, introduce la borraja escurrida y saltéala.

Introduce la borraja escurrida y saltéala
Introduce la borraja escurrida y saltéala | antena3.com

Sirve las borrajas en el plato y coloca al lado las kokotxas, salsea con el pil-pil. Pon tres láminas de ajo frito y un trocito de guindilla encima de las kokotxas.

Decora los platos con unas hojas de perejil.

