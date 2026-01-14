Para 4 personas
Karlos Arguiñano: receta fácil de kokotxas de bacalao al pil-pil en 5 minutos con borraja salteada
Karlos Arguiñano ha elaborado unas kokotxas de bacalao al pil-pil en solo 5 minutos. Las acompaña con borraja salteada para obtener un plato equilibrado, sabroso y saludable.
Esta receta es perfecta para los amantes del pil-pil, porque en solo 5 minutos tendrás un plato de kokotxas sabrosas para disfrutar como nunca.
Además, Karlos Arguiñano ha desvelado tres formas diferentes de ligar el pil-pil en casa, a cada cual más fácil y rápida. ¡No te resistirás!
Ingredientes, para 4 personas
- 20 kokotxas de bacalao desaladas
- 200 g de borraja
- 5 dientes de ajo
- 1 guindilla seca
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta agua y una pizca de sal en una cazuela. Retira las hojas de las borrajas, corta los tallos en trozos de 3 centímetros y enjuágalos bien en un bol con abundante agua.
Cuando el agua de la cazuela empiece a hervir, introduce la borraja, tápala y cuécela a fuego medio alto durante 12-15 minutos. Escurre y resérvala.
Calienta abundante aceite (200 ml) en una tartera. Pela 3 dientes de ajo, lamina y agrégalos. Corta el trozo de la guindilla en 4 rodajas finas y añádela. Cocina hasta que los ajos se doren. Retíralos a un plato y resérvalos.
Introduce las kokotxas en la tartera y cocínalas a fuego medio-fuerte durante 4-5 minutos. Aparta la tartera del fuego y deja que se templen.
Remueve la tartera con movimientos circulares hasta el aceite ligue (espese).
Calienta una sartén con 2 cucharadas de aceite, pela y lamina 2 dientes de ajo, introduce la borraja escurrida y saltéala.
Sirve las borrajas en el plato y coloca al lado las kokotxas, salsea con el pil-pil. Pon tres láminas de ajo frito y un trocito de guindilla encima de las kokotxas.
Decora los platos con unas hojas de perejil.
