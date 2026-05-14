Los próximos invitados de El Hormiguero serán Roberto Leal, Marcos Llorente, Pedro Alonso, Begoña Vargas y Lola Índigo

Lunes: Roberto Leal

Estrenamos nueva semana con la visita del presentador y periodista Roberto Leal con motivo del lanzamiento de su primera novela, titulada El Sótano, y que llega a las librerías el próximo 27 de mayo. Se trata de un adictivo thriller psicológico cuya trama gira sobre una historia de obsesión, vigilancia, mentiras y secretos donde nada es lo que parece.

Roberto Leal en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Marcos Llorente

Recibimos por primera vez en nuestro plató al futbolista del Atlético de Madrid e internacional con la selección absoluta, Marcos Llorente. Con el deportista vamos a charlar sobre su trayectoria deportiva, sus mejores vivencias y su pasión por los temas relacionados con la salud y el bienestar.

Marcos Llorente | antena3.com

Miércoles: Pedro Alonso y Begoña Vargas

Vienen a vernos los actores Pedro Alonso y Begoña Vargas para presentarnos uno de los estrenos más esperados del mes, el de la serie Berlín y la dama de Armiño. La ficción, segunda temporada de Berlín, se estrena a nivel mundial en Netflix el próximo 15 de mayo.

Pedro Alonso y Begoña Vargas | antena3.com

Jueves: Lola Índigo

Nos visita la cantante Lola Índigo quien nos va adelantar su nueva música y con la que hablaremos del evento GRX La Feria que prepara en Granada para el 30 de mayo, un festival que fusionará lo mejor de la feria tradicional con la música actual, reivindicando las raíces y la identidad andaluza en un formato nunca visto antes.

Lola Índigo | antena3.com

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