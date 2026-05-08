Salmón con labneh de hierbas, la receta equilibrada, nutritiva y fácil de Joseba Arguiñano

Para obtener un queso untable, deja que repose durante 12 horas, para una consistencia más sólida, ideal para hacer bolitas, deja que repose hasta dos días.

A la hora de hacer labneh, poner peso encima de la tela acelera el drenaje del suero.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de salmón fresco

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

perejil

Ingredientes para el salmón | antena3.com

Para el labneh:

650 g de yogur natural

1 cucharadita de cayena en polvo

40 g de frutos secos variados

1 limón

aceite de oliva virgen extra

3 g de sal

10-12 hojas de menta

10-12 hojas de albahaca

10-12 hojas de perejil

Ingredientes para el labneh | antena3.com

Elaboración

Para el labneh, mezcla el yogur con la sal. Prepara un bol, un colador y una estameña o paño fino. Vierte el yogur sobre el colador con el paño, envuélvelo y deja que repose en el frigorífico durante 12-24 horas (si quieres, puedes alargarlo hasta las 48 horas. Cuanto más tiempo esté más líquido perderá lo que hará que intensifique el sabor). Descarta el suero, retira el paño y pon el labneh en un bol.

Para el labneh, mezcla el yogur con la sal | antena3.com

Pica las hojas de menta, de albahaca y de perejil. Mezcla las hierbas con el labneh. Añade ralladura de limón (al gusto) y la cayena. Añade un chorro de aceite de oliva y mezcla bien.

Añade ralladura de limón | antena3.com

Tuesta los frutos secos en una sartén sin aceite, pícalos finamente y agrégalos al labneh. Mezcla bien y haz 12 quenelles (3 por ración)

Para hacer el salmón, calienta 2-3 cucharadas de aceite de una sartén. Corta el lomo en 4 rectángulos largos. Salpimienta y cocínalos en la sartén durante 2 minutos por cada lado aproximadamente.

Salpimienta y cocínalos en la sartén | antena3.com

Sirve un trozo de salmón en cada plato y acompaña con 3 quenelles de labneh de hierbas. Decora con perejil.