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Salmón con labneh de hierbas, la receta equilibrada, nutritiva y fácil de Joseba Arguiñano

El salmón es una auténtica joya para la salud, y si además lo acompañas de este queso hecho en casa que ha preparado Joseba Arguiñano, tendrás un plato equilibrado, fácil de elaborar y exquisito.

Salmón con labneh de hierbas, de Joseba Arguiñano

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Para obtener un queso untable, deja que repose durante 12 horas, para una consistencia más sólida, ideal para hacer bolitas, deja que repose hasta dos días.

A la hora de hacer labneh, poner peso encima de la tela acelera el drenaje del suero.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de salmón fresco
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta
  • perejil
Ingredientes para el salmón
Ingredientes para el salmón | antena3.com

Para el labneh:

  • 650 g de yogur natural
  • 1 cucharadita de cayena en polvo
  • 40 g de frutos secos variados
  • 1 limón
  • aceite de oliva virgen extra
  • 3 g de sal
  • 10-12 hojas de menta
  • 10-12 hojas de albahaca
  • 10-12 hojas de perejil
Ingredientes para el labneh
Ingredientes para el labneh | antena3.com

Elaboración

Para el labneh, mezcla el yogur con la sal. Prepara un bol, un colador y una estameña o paño fino. Vierte el yogur sobre el colador con el paño, envuélvelo y deja que repose en el frigorífico durante 12-24 horas (si quieres, puedes alargarlo hasta las 48 horas. Cuanto más tiempo esté más líquido perderá lo que hará que intensifique el sabor). Descarta el suero, retira el paño y pon el labneh en un bol.

Para el labneh, mezcla el yogur con la sal
Para el labneh, mezcla el yogur con la sal | antena3.com

Pica las hojas de menta, de albahaca y de perejil. Mezcla las hierbas con el labneh. Añade ralladura de limón (al gusto) y la cayena. Añade un chorro de aceite de oliva y mezcla bien.

Añade ralladura de limón
Añade ralladura de limón | antena3.com

Tuesta los frutos secos en una sartén sin aceite, pícalos finamente y agrégalos al labneh. Mezcla bien y haz 12 quenelles (3 por ración)

Para hacer el salmón, calienta 2-3 cucharadas de aceite de una sartén. Corta el lomo en 4 rectángulos largos. Salpimienta y cocínalos en la sartén durante 2 minutos por cada lado aproximadamente.

Salpimienta y cocínalos en la sartén
Salpimienta y cocínalos en la sartén | antena3.com

Sirve un trozo de salmón en cada plato y acompaña con 3 quenelles de labneh de hierbas. Decora con perejil.

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