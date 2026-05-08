Para 4 personas
Salmón con labneh de hierbas, la receta equilibrada, nutritiva y fácil de Joseba Arguiñano
El salmón es una auténtica joya para la salud, y si además lo acompañas de este queso hecho en casa que ha preparado Joseba Arguiñano, tendrás un plato equilibrado, fácil de elaborar y exquisito.
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Para obtener un queso untable, deja que repose durante 12 horas, para una consistencia más sólida, ideal para hacer bolitas, deja que repose hasta dos días.
A la hora de hacer labneh, poner peso encima de la tela acelera el drenaje del suero.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de salmón fresco
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta
- perejil
Para el labneh:
- 650 g de yogur natural
- 1 cucharadita de cayena en polvo
- 40 g de frutos secos variados
- 1 limón
- aceite de oliva virgen extra
- 3 g de sal
- 10-12 hojas de menta
- 10-12 hojas de albahaca
- 10-12 hojas de perejil
Elaboración
Para el labneh, mezcla el yogur con la sal. Prepara un bol, un colador y una estameña o paño fino. Vierte el yogur sobre el colador con el paño, envuélvelo y deja que repose en el frigorífico durante 12-24 horas (si quieres, puedes alargarlo hasta las 48 horas. Cuanto más tiempo esté más líquido perderá lo que hará que intensifique el sabor). Descarta el suero, retira el paño y pon el labneh en un bol.
Pica las hojas de menta, de albahaca y de perejil. Mezcla las hierbas con el labneh. Añade ralladura de limón (al gusto) y la cayena. Añade un chorro de aceite de oliva y mezcla bien.
Tuesta los frutos secos en una sartén sin aceite, pícalos finamente y agrégalos al labneh. Mezcla bien y haz 12 quenelles (3 por ración)
Para hacer el salmón, calienta 2-3 cucharadas de aceite de una sartén. Corta el lomo en 4 rectángulos largos. Salpimienta y cocínalos en la sartén durante 2 minutos por cada lado aproximadamente.
Sirve un trozo de salmón en cada plato y acompaña con 3 quenelles de labneh de hierbas. Decora con perejil.
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