La reacción de Arguiñano al elaborar unas berenjenas rellenas de bacalao: "No solo me rompo el traje, igual se me caen hasta los piños"

Karlos Arguiñano se ha mostrado tan emocionado al elaborar esta receta de berenjenas, que asegura que "no solo se va a romper el traje", si no que "igual se me caen hasta los piños".

Una maravilla ver al cocinero tan entusiasmado con uno de los platos que más triunfa en los hogares españoles.

Además, Arguiñano asegura que puedes escoger cualquier variedad de berenjena para cualquier receta, pero parta hacerlas rellenas es mejor utilizar las ovaladas, de gran tamaño.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de bacalao desmigado desalado

2 berenjenas grandes

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

4 tomates deshidratados (en aceite)

400-500 ml de leche

40 g de harina

25 g de queso parmesano

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Berenjenas rellenas de bacalao | antena3.com

Elaboración

Corta las berenjenas por la mitad. Con una puntilla, bordea el contorno por la parte interior y hazles unos cortes en la pulpa (sin llegar a la piel). Sazónalas, colócalas en un bol grande, tápalas con film de cocina e introdúcelas en el microondas durante 8-10 minutos. Retíralas y con ayuda de una cuchara parisien (sacabolas) vacíalas con cuidado de no romperles la piel. Reserva por separado la pulpa y las cáscaras vaciadas.

Calienta una sartén grande con 3-4 cucharadas de aceite.

Pela los dientes de ajo, córtalos en daditos e incorpóralos.

Pela la cebolla, córtala en daditos y agrégala. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Corta los tomates deshidratados en daditos e incorpóralos a la sartén. Corta la pulpa de las berenjenas en daditos y agrégala a la sartén. Rehoga conjuntamente durante 5-6 minutos más. Corta el bacalao en dados e introdúcelos en la sartén. Mezcla bien y cocina todo durante 4-5 minutos.

Rehoga conjuntamente durante 5-6 minutos más | antena3.com

Para la bechamel, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela, agrega la harina y rehógala bien. Vierte la leche poco a poco sin dejar de remover. Sazona y cocina la salsa bechamel a fuego suave durante 8-10 minutos. Espolvoréala con un poco de perejil picado.

Vierte la leche poco a poco | antena3.com

Añade 4 cucharadas de bechamel a la sartén donde está la farsa y mezcla bien.

Rellena las cáscaras de las berenjenas con la farsa de bacalao. Nápalas con el resto de la bechamel, ralla el queso encima y hornéalas a 180º durante 10 minutos hasta que se doren un poco. Sirve media berenjena en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.