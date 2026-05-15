¡Dobla letra por 1.000 euros hasta 3 veces! Miriam triunfa en La ruleta de la suerte con más de 8.000 euros

Lo que ha ocurrido hoy en La ruleta de la suerte no se ve todos los días. Miriam ha tenido la suerte de caer en el gajo de los 1.000 euros, y no contenta con multiplicar su marcador por 4, ha usado el gajo de Doble Letra.

Pero es que ahí no acaba todo, porque también tenía el supercomodín en su poder y, tras la insistencia de Joaquín Padilla para que aprovechase la oportunidad, la del atril rojo ha decidido usar de nuevo con la Doble Letra.

¡Hasta 8.200 euros ha acumulado Miriam en una sola tirada! Por supuesto, ha resuelto el panel y se va casa feliz y con el bolsillo llenito.

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