Para 4 personas
Karlos Arguiñano: bacalao fresco con espinacas, una receta sencilla que alimenta por dentro y por fuera
El bacalao fresco con espinacas es una combinación que no solo es deliciosa y fácil de preparar, sino que también está cargada de nutrientes que tu cuerpo va a agradecer.
Hoy hemos utilizado espinaca baby, pero en el caso de que utilicéis espinacas más grandes, os recomiendo picarlas antes de añadirlas a la bechamel.
Ingredientes, para 4 personas
- 800 g de bacalao fresco
- 500 g de espinacas
- ½ l de leche
- 30 g de mantequilla
- 50 g de harina
- 20 g de piñones
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta blanca
- Perejil
Elaboración
Calienta agua en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir, introduce las espinacas, sazónalas y cuécelas durante 5 minutos. Escúrrelas bien y resérvalas.
Pon la mantequilla y 2 cucharadas de aceite en una cazuela y ponla a calentar. Cuando la mantequilla se funda, agrega la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco, sazónala y cocina la salsa a fuego suave durante 8-10 minutos. Agrega las espinacas y mezcla bien.
Calienta una sartén sin aceite. Agrega los piñones y cocínalos hasta que se tuesten. Retíralos y resérvalos.
Corta el bacalao en 8 trozos, salpimiéntalos y riégalos con un poco de aceite.
Calienta una plancha, coloca los trozos de pescado y cocínalos durante un par de minutos por cada lado.
Reparte la bechamel con espinacas el fondo de 4 platos y coloca 2 trozos de pescado en cada uno. Salpícalos con los piñones y decóralos con unas hojas de perejil.
