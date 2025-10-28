Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: bacalao fresco con espinacas, una receta sencilla que alimenta por dentro y por fuera

El bacalao fresco con espinacas es una combinación que no solo es deliciosa y fácil de preparar, sino que también está cargada de nutrientes que tu cuerpo va a agradecer.

Hoy hemos utilizado espinaca baby, pero en el caso de que utilicéis espinacas más grandes, os recomiendo picarlas antes de añadirlas a la bechamel.

Ingredientes, para 4 personas

  • 800 g de bacalao fresco
  • 500 g de espinacas
  • ½ l de leche
  • 30 g de mantequilla
  • 50 g de harina
  • 20 g de piñones
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • Perejil
Elaboración

Calienta agua en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir, introduce las espinacas, sazónalas y cuécelas durante 5 minutos. Escúrrelas bien y resérvalas.

Pon la mantequilla y 2 cucharadas de aceite en una cazuela y ponla a calentar. Cuando la mantequilla se funda, agrega la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco, sazónala y cocina la salsa a fuego suave durante 8-10 minutos. Agrega las espinacas y mezcla bien.

Calienta una sartén sin aceite. Agrega los piñones y cocínalos hasta que se tuesten. Retíralos y resérvalos.

Corta el bacalao en 8 trozos, salpimiéntalos y riégalos con un poco de aceite.

Calienta una plancha, coloca los trozos de pescado y cocínalos durante un par de minutos por cada lado.

Reparte la bechamel con espinacas el fondo de 4 platos y coloca 2 trozos de pescado en cada uno. Salpícalos con los piñones y decóralos con unas hojas de perejil.

