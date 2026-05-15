Guille resuelve un panel de 1.100 euros tras levantar el gajo del Exprés

Con 400 euros acumulados en su atril, Guille ha hecho acopio de su valentía para levantar el gajo Exprés e intentar sumar mucho más dinero.

Un arma de doble filo, porque quedaban muchas letras por descubrir en el panel. Algo bueno por una parte para acumular más dinero, pero no tan bueno porque puede dar lugar a equivocación.

Pero el del atril azul lo ha hecho genial. Finalmente y con muchos nervios, ha conseguido resolver el panel por 1.100 euros. ¡Enhorabuena!

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