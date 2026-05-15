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Terror en Vic por la oleada de atracos violentos: "Van en busca y captura de las yayas"

Los vecinos de Vic denuncian una sucesión de asaltos en plena calle: se registra un robo cada tres días y las víctimas suelen ser personas mayores y vulnerables.

Víctimas robos, Vic, Barcelona

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Mario de Hipólito
Publicado:

El miedo se ha instalado entre los vecinos de Vic. Según denuncian, un grupo de jóvenes estaría detrás de varios robos con violencia en plena calle. Los asaltos se producen mediante tirones rápidos y agresivos, especialmente contra personas mayores. Muchos vecinos aseguran haber cambiado ya sus rutinas por temor a salir solos.

Amparo: "Ahora no me atrevo a ir sola"

Amparo, de casi 70 años, fue una de las víctimas y ha relatado lo ocurrido en directo en 'Espejo Público'. "Me los vi venir. Sabía a loa que venían", explica. El robo ocurrió a plena tarde en Vic". La vecina asegura que ahora necesita ir acompañada incluso para hacer la compra: "Tengo que decirle a mi marido que venga conmigo". Según cuenta, los jóvenes que la asaltaron tendrían entre 15 y 16 años.

Una joyería atacada y una empleada de baja

Jordi, propietario de una joyería de la ciudad, también cree que detrás de los robos está el mismo grupo de jóvenes. "Son violentos. Por suerte a las dependientas no les hicieron mucho daño", relata. Sin embargo, una de ellas no ha vuelto al trabajo tras el ataque. "Yo ya estoy esperando la próxima", lamenta el comerciante.

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