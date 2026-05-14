Una empresa transmite en directo el trabajo de un robot con jornada laboral

Es el empleado de moda en esta compañía de Estados Unidos. No toma descansos y tampoco tiene riesgo de caer enfermo. 'Gary' - así reza su identificación- No toma descansos y tampoco tiene riesgo de caer enfermo. Cumple con una jornada laboral limitada y tiene sus horas de descanso cuando llega su compañero 'Frank' para darle el relevo.

En las imágenes se puede ver el tiempo que lleva de turno y el trabajo realizado. Eso sí, parece que su presencia en la oficina es más una campaña de marketing que de una decisión en base a la productividad. Por su habilidad en el manejo de los paquetes parece que más bien se trata de un becario al que todavía le queda mucho que aprender.

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