¡No te resistirás!
El truco de Arguiñano para hacer un queso fresco en casa: natural, fácil y muy bueno
Con Arguiñano todo es posible, hasta elaborar un queso casero y con ingredientes naturales. "Es una guarnición divertida y diferente" que Joseba ha usado para acompañar el salmón "pero puede valer para otras muchas recetas".
Publicidad
Joseba Arguiñano ha elaborado esta especia de queso crema que recibe el nombre oficial de labneh de hierbas. El cocinero lo ha preparado como acompañamiento del salmón a la plancha, pero tiene más opciones.
"Es una guarnición divertida y diferente que puede valer para otras muchas recetas", asegura el cocinero. Y no solo como acompañamiento, sino que también puedes servirlo como entrante sobre unas tostaditas.
En el vídeo tienes el truco para preparar un queso casero que encantará al que lo pruebe y con el que disfrutarás de lo lindo, cocinando y comiendo.
Publicidad