El truco de Arguiñano para hacer un queso fresco en casa: natural, fácil y muy bueno

Joseba Arguiñano ha elaborado esta especia de queso crema que recibe el nombre oficial de labneh de hierbas. El cocinero lo ha preparado como acompañamiento del salmón a la plancha, pero tiene más opciones.

"Es una guarnición divertida y diferente que puede valer para otras muchas recetas", asegura el cocinero. Y no solo como acompañamiento, sino que también puedes servirlo como entrante sobre unas tostaditas.

En el vídeo tienes el truco para preparar un queso casero que encantará al que lo pruebe y con el que disfrutarás de lo lindo, cocinando y comiendo.