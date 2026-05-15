Desmantelado un narcopiso en el que vivían dos niñas entre basura: "Los vecinos tenían miedo"

Iban en busca de droga y han acabado encontrando un basurero. En una operación para desmantelar un narcopiso en Santa Cruz de Tenerife, la Policía Nacional ha topado con una vivienda llena de basura por todos los rincones, con plagas de ratas, de cucarachas y a dos niñas de 3 y 6 años que vivían en estas condiciones de extrema insalubridad.

Los vecinos, desconocedores hasta ahora de la gravedad de la situación, tienen miedo a hablar. Lo único que dicen es que las niñas no salían a la calle y que escuchaban cómo su madre les gritaba a altas horas de la madrugada.

Ante estas declaraciones, Isabel Rábago se sorprende al no entender "por qué nadie ha hecho nada".

Vivían entre droga y basura

Hemos podido conocer de que a pesar de que durante la operación, se detuvo al principal investigado y a su pareja, solo él está ahora en prisión. La mujer continúa en la vivienda.

En el operativo también se incautaron grandes cantidades de droga y dinero en efectivo.

Las niñas, que según informaciones solo llevaban unos meses escolarizadas, ya están bajo la tutela del Gobierno de Canarias y se encuentran con su abuela materna.

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