Gisela Turazzini, anarcocapitalista: "Sánchez es un populista de izquierdas y Trump uno de derechas"

Gisela Turazzini critica a Pedro Sánchez por su viaje institucional a China. La economista cuestionó la utilidad del acercamiento del presidente español al gigante asiático y aseguró que España no ha obtenido beneficios reales de esa relación comercial. “Tenemos un Sánchez que va y se hace la foto, no consigue nada”, afirmó, recordando además el déficit comercial de 42.000 millones de euros que, según explicó, mantiene España con China.

En mitad del debate, Susanna Griso le recordó que Donald Trump también había intentado estrechar lazos con Xi Jinping y que incluso llegó a dedicarle elogios públicos. La respuesta de Turazzini fue inmediata: “Estoy totalmente de acuerdo, porque Trump es un populista de derechas y Sánchez es un populista de izquierdas”. Con esa frase, la economista dejó claro que no se siente identificada con ninguno de los dos modelos políticos y criticó el populismo “venga de la ideología que venga”.

"Yo no estoy a favor del Estado"

La tertuliana aprovechó entonces para reivindicar abiertamente el anarcocapitalismo, ideología que asegura defender también en su libro. “Yo no estoy a favor del Estado”, señaló durante la conversación, explicando que su visión política pasa por reducir al máximo el poder institucional. Preguntada sobre si existe algún partido político en España con el que se sienta representada, respondió de forma tajante: “Ninguno”.

Turazzini defendió que “la anarquía real” consiste en apartar el poder de las instituciones para que sean los ciudadanos quienes gestionen la sociedad mediante acuerdos privados. Ante las dudas planteadas en la mesa sobre si ese sistema sería viable en la práctica, la economista insistió en que no se trata de una utopía. “Es el único camino hacia la libertad”, sentenció.

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