La policía alerta de la estafa de la 'urgencia hospitalaria': "Hola, llamamos del hospital. Su hijo está muy grave"

Todo empieza con una llamada en la que el estafador simula llamar a una de sus víctimas desde un hospital: "Hola, buenos días, señora. ¿Me escucha? Mi nombre es Juan Antonio y estamos llamando del hospital". En esa primera toma de contacto, le explica que su hijo necesita ser operado de vida o muerte: "El pie está muy hinchado y ha empezado a ponerse azul".

Así empieza el chantaje

Para ello, le explica que tienen que implantarle unos tornillos de oro muy caros. Esa explicación se la da haciéndose pasar ahora por el médico que va a realizar la intervención: "Yo como médico de 25 años, con una operación muy grave poniendo seis clavos de oro con tornillos". En ese momento, empieza el chantaje para conseguir el dinero. Esta vez, hace creer a la víctima que es su hijo: "¡Ayúdame, mamá! ¡Haz todo lo que te dice el médico por favor!".

Operación de vida o muerte

Es la estafa conocida como 'urgencia hospitalaria'. En ella, el estafador llama pidiendo dinero de forma urgente para poder salvar la vida de un ser querido muy cercano: "Necesita ahora mismo ya, dentro de treinta o cuarenta minutos para intentar la operación". Si el delincuente percibe que la otra persona está dudando, sigue insistiendo: "Tenemos que pagar una cantidad del dinero que cuesta una cantidad del dinero los clavos".

Las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad, que viven solas y que tienen entre 85 y 100 años. Intentando hacer que sientan pena por la situación, les pide cantidades de dinero desorbitadas en efectivo o en joyas: "Son 30.000€". Una vez les convence, les dice que una persona de su confianza se acercará a su casa a por el dinero. Además, les pide que no hagan ningún tipo de pregunta: "Tu hijo me ha pedido por favor que yo le mande a un compañero mío para que lo coja". Y no parece importarle mucho dónde guarden el dinero, siempre y cuando le entreguen todo lo que les pide: "Guarde todos los dineros y le metes en una bolsa y le atas todo bien".

13 delitos de estafa

Tras meses de investigación, la Policía Nacional ha detenido al presunto estafador, al que se le imputan 13 delitos de estafa. Aunque no se descarta que puedan ser más, ya que los agentes siguen investigando si pudiera haber cometido algún delito más.

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