Edurne desvela qué busca en un talent de La Voz Kids: “Tiene que pasar algo especial”

Entre risas y mucha sinceridad, Edurne ha protagonizado un divertido momento detrás de cámaras en La Voz Kids respondiendo a las preguntas del ChatGPT del programa. La artista habló sobre su experiencia como coach y lo que más disfruta del formato.

La cantante explicó que necesita sentir emoción al escuchar a los talents para conectar con ellos. “Me tiene que erizar la piel”, confesó Edurne, dejando claro qué busca en las voces que llegan al escenario.