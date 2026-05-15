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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rappel desvela los secretos de su paso por Mask Singer

Rappel ha sido descubierto esta semana en Mask Singer. El vidente estaba bajo la máscara de Tortuga y hoy nos lo cuenta todo sobre su paso por el programa.

Rappel

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Rappel es uno de los personajes más icónicos de nuestro país. El vidente conoce bien todos los secretos de los famosos, pero hoy es él el que se sienta a hablarnos de sí mismo.

Esta semana, Rappel sorprendía a todos apareciendo bajo una de las máscaras de Mask Singer. Una actuación que terminó de confirmar las sospechas del jurado, que apostaron de manera unánime por el vidente.

¡Pleno histórico! Todos los investigadores cazan a Rappel bajo la máscara de Tortuga

Hoy, Rappel nos lo cuenta todo sobre su paso por el programa. ¿Cómo ha llevado el secretismo? ¿Ha sido difícil pasar desapercibido? ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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