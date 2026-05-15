Andrea salva el panel con un Premio tras caer 3 veces en el Se lo doy

¡Tres veces ha caído Andrea en el Se lo doy en un mismo panel! La concursante, cada vez que ha ganado algo en una tirada, se ha visto obligada a regalarlo en la siguiente.

Sus dos compañeros de atril, encantados claro. Sin embargo ella ha continuado de una forma estoica en busca de un golpe de suerte. ¡Menos mal que no ha perdido el turno!

Finalmente, su suerte ha dado un giro al caer en el gajo del Premio. ¿Sabes por cuánto dinero ha terminado resolviendo? ¡No te pierdas el vídeo!

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