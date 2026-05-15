Publicidad
¿A qué estás esperando?
Sonia estalla contra Can en ¿A qué estás esperando?: “No entiendo nada de lo que estás haciendo”
La tensión entre Sonia y Can alcanza un nuevo nivel en ¿A qué estás esperando? tras una conversación cargada de reproches, dudas y una actitud que deja a Sonia completamente desconcertada.
Sonia no puede ocultar su incredulidad ante el comportamiento de Can y termina enfrentándose a él con dureza. La situación entre ambos se vuelve cada vez más complicada.
La protagonista le reprocha su actitud y admite que no entiende sus decisiones. El momento deja en evidencia la distancia emocional que existe ahora entre los dos.