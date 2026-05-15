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Sonia, incrédula con la actitud de Can: “Sé perfectamente lo que estás haciendo y no entiendo el por qué”

¿A qué estás esperando?

Sonia estalla contra Can en ¿A qué estás esperando?: “No entiendo nada de lo que estás haciendo”

La tensión entre Sonia y Can alcanza un nuevo nivel en ¿A qué estás esperando? tras una conversación cargada de reproches, dudas y una actitud que deja a Sonia completamente desconcertada.

Patri Bea
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Sonia no puede ocultar su incredulidad ante el comportamiento de Can y termina enfrentándose a él con dureza. La situación entre ambos se vuelve cada vez más complicada.

La protagonista le reprocha su actitud y admite que no entiende sus decisiones. El momento deja en evidencia la distancia emocional que existe ahora entre los dos.

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