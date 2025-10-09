Karlos Arguiñano: receta de pisto manchego con bacalao, una bomba de nutrientes muy fácil de elaborar

Las verduras cocinadas lentamente para elaborar el pisto son una auténtica bomba de nutrientes.

Este plato tradicional, lejos de ser solo un capricho sabroso, es una opción fantástica para cuidar tu cuerpo sin renunciar al placer de comer bien.

Ingredientes, para 4 personas

2 lomos de bacalao desalado (500 g)

1 k de tomate pera maduro

4 pimientos verdes

4 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3-4 cucharadas de aceite. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en daditos, introdúcelos en la sartén, sazónalos y fríelos a fuego medio durante 8 minutos aproximadamente. Retíralos a un plato y resérvalos.

Lava y pela los tomates, córtalos en dados, introdúcelos en la tartera y cocínalos a fuego medio-alto durante 10 minutos aproximadamente). Incorpora los pimientos a la tartera, mezcla bien y cocina todo junto durante 10 minutos.

Corta cada lomo de bacalao en 4 trozos. Ponlos (con la piel en contacto con las hortalizas) sobre el pisto. Tapa la cazuela y cocínalos durante un par de minutos por cada lado.

Calienta una sartén pequeña con abundante aceite. Casca un huevo, fríelo a tu gusto y retíralo a un plato. Fríe el resto de los huevos de la misma manera y sazónalos.

Reparte el pisto y el bacalao en 4 platos. Sirve un huevo en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.

Consejo

Si notas que el pisto está un poco ácido, puedes agregarle una cucharadita de azúcar.

Beneficios saludables de esta receta

El pisto, una mezcla de verduras cocinadas lentamente que es una auténtica bomba de nutrientes. El tomate aporta licopeno, un antioxidante que protege el corazón y ayuda a prevenir el envejecimiento celular.

El pimiento rojo y verde tiene muchísima vitamina C, ideal para fortalecer el sistema inmune y mejorar la absorción del hierro.

El bacalao, por su parte, es una fuente excelente de proteína magra y aporta una buena dosis de omega-3, que ayuda a cuidar el corazón y mantener el colesterol a raya.

También contiene yodo, esencial para el buen funcionamiento de la tiroides, y vitamina B12, clave para tener energía y una mente clara.