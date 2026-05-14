Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Elecciones Andalucía

Las polémicas llamadas de PP y PSOE en la campaña de las Elecciones de Andalucía: "Intenta manipular"

El domingo se celebran las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2026 y los partidos políticos aprietan el acelerador en la recta final de la campaña electoral con distintas actividades más allá de mítines. Ahora surge la duda: ¿Se han pasado de frenada?

Llamadas propaganda Elecciones Andalucía

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Estamos acostumbrados a que previamente a cada cita electoral llegue a nuestros buzones la cada vez más abundante propaganda electoral. Existe la posibilidad de darse de baja en la lista censal para evitar que recibamos esa correspondencia, y es que hay quienes desearían también poder evitar ser blanco de las últimas acciones de propaganda en las Elecciones de Andalucía 2026.

"Las campañas electorales son eso..."

"No es que a mí me guste especialmente"

Chema Crespo

Suena el teléfono -fijo-, es una llamada del Servicio Andaluz de Salud en relación a una cita sanitaria, que sin embargo se convierte en algo muy distinto. Resulta ser una advertencia del PSOE sobre la Sanidad de Andalucía ante la privatización y abandono que atribuyen a la gestión del Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla. Terminan pidiendo el voto para María Jesús Montero, identificándose como el Partido Socialista al final. Esa estrategia no ha sentado bien a muchos.

El periodista Chema Crespo, director del medio digital, ubica esta controvertida llamada dentro del marco de "los tiempos que corren" respecto al marketing y la evolución de las técnicas de persuasión: "Se utilizan todos los resortes, todos los instrumentos".

"¡Al segundo cuelgas esto!"

Discrepaba abiertamente la también periodista Carmen Morodo que considera una "injerencia" el guion de las llamadas, alineándose con el político del PP Elías Bendodo, quien anunciaba estudiar posibles acciones legales al apreciar que puede incurrir en una suplantación del organismo público.

"Absténganse los políticos de invadir nuestra intimidad", expresaba Morodo. La periodista ha puesto el foco en que el objetivo de esa cuestionada manera de propaganda serían "personas mayores, más vulnerables".

Morodo aludía a los escasos resultados que estaría obteniendo la campaña socialista, cuya causa serían medidas "a la desesperada", como considera la polémica grabación: "En el último momento intentas manipular a la opinión pública".

"¡¿Esto qué es, Morodo?!"

Poco después Espejo Público también reproducía una llamada de propaganda del Partido Popular. En esta se puede escuchar una conversación, aparentemente real, del padre de un niño con una enfermedad rara que agradece la labor de Moreno Bonilla. LA reacción de Chema Crespo no se hacía esperar e interpelaba a su compañera: "¡¿Esto qué es, Morodo?!"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Marcos del Quinto, empresario y colaborador, sobre Marlaska.

¿Qué o quién impide dimitir a Marlaska? La hipótesis de De Quinto: "El narcotráfico esta sentado en el Consejo de Ministros"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Marcos del Quinto, empresario y colaborador, sobre Marlaska.

¿Qué o quién impide dimitir a Marlaska? La hipótesis de De Quinto: "El narcotráfico esta sentado en el Consejo de Ministros"

La Oreja de Van Gogh

Javier Adrados, promotor discográfico de La Oreja de Van Gogh: "Ese sonido no se corresponde con la realidad"

Llamadas propaganda Elecciones Andalucía

Las polémicas llamadas de PP y PSOE en la campaña de las Elecciones de Andalucía: "Intenta manipular"

Rappel era Tortuga en Mask Singer
Detrás de la máscara

La anécdota de Rappel con Coco Chanel: “Nos hizo una paella que no había quién se la comiera”

"Es del mercado negro total": David Bisbal alucina con los objetos más surrealistas de sus fans
Con Trancas y Barrancas

"Es del mercado negro total": David Bisbal alucina con los objetos más surrealistas de sus fans

Lydia Lozano pide perdón a María José Campanario
Detrás de la máscara

Lydia Lozano pide perdón a María José Campanario: “Yo también he engañado a Charly”

La periodista apareció bajo la máscara de Pizza en la sexta gala de Mask Singer dejando a los investigadores sin palabras.

Enrique Riquelme
Real Madrid

¿Quién es Enrique Riquelme?: la carta del principal oponente de Florentino Pérez

El empresario español ha hecho una serie de solicitudes al actual presidente del Real Madrid. Espejo Público analiza el perfil de Riquelme y las posibilidades que tiene de suceder a Florentino Pérez.

Fernando Tejero

Esta noche, Fernando Tejero será el protagonista en El Hormiguero

¡Pleno histórico! Todos los investigadores cazan a Rappel bajo la máscara de Tortuga

¡Pleno histórico! Todos los investigadores cazan a Rappel bajo la máscara de Tortuga

¡Total Five en Mask Singer! Todos los investigadores apuntan a Rapel como Tortuga

¡Total Five en Mask Singer! Todos los investigadores apuntan a Rappel como Tortuga

Publicidad