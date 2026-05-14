Elecciones Andalucía
Las polémicas llamadas de PP y PSOE en la campaña de las Elecciones de Andalucía: "Intenta manipular"
El domingo se celebran las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2026 y los partidos políticos aprietan el acelerador en la recta final de la campaña electoral con distintas actividades más allá de mítines. Ahora surge la duda: ¿Se han pasado de frenada?
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Estamos acostumbrados a que previamente a cada cita electoral llegue a nuestros buzones la cada vez más abundante propaganda electoral. Existe la posibilidad de darse de baja en la lista censal para evitar que recibamos esa correspondencia, y es que hay quienes desearían también poder evitar ser blanco de las últimas acciones de propaganda en las Elecciones de Andalucía 2026.
"Las campañas electorales son eso..."
"No es que a mí me guste especialmente"
Suena el teléfono -fijo-, es una llamada del Servicio Andaluz de Salud en relación a una cita sanitaria, que sin embargo se convierte en algo muy distinto. Resulta ser una advertencia del PSOE sobre la Sanidad de Andalucía ante la privatización y abandono que atribuyen a la gestión del Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla. Terminan pidiendo el voto para María Jesús Montero, identificándose como el Partido Socialista al final. Esa estrategia no ha sentado bien a muchos.
El periodista Chema Crespo, director del medio digital, ubica esta controvertida llamada dentro del marco de "los tiempos que corren" respecto al marketing y la evolución de las técnicas de persuasión: "Se utilizan todos los resortes, todos los instrumentos".
"¡Al segundo cuelgas esto!"
Discrepaba abiertamente la también periodista Carmen Morodo que considera una "injerencia" el guion de las llamadas, alineándose con el político del PP Elías Bendodo, quien anunciaba estudiar posibles acciones legales al apreciar que puede incurrir en una suplantación del organismo público.
"Absténganse los políticos de invadir nuestra intimidad", expresaba Morodo. La periodista ha puesto el foco en que el objetivo de esa cuestionada manera de propaganda serían "personas mayores, más vulnerables".
Morodo aludía a los escasos resultados que estaría obteniendo la campaña socialista, cuya causa serían medidas "a la desesperada", como considera la polémica grabación: "En el último momento intentas manipular a la opinión pública".
"¡¿Esto qué es, Morodo?!"
Poco después Espejo Público también reproducía una llamada de propaganda del Partido Popular. En esta se puede escuchar una conversación, aparentemente real, del padre de un niño con una enfermedad rara que agradece la labor de Moreno Bonilla. LA reacción de Chema Crespo no se hacía esperar e interpelaba a su compañera: "¡¿Esto qué es, Morodo?!"
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