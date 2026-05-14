A subasta un trozo de la Torre Eiffel: precio de salida, 150.000 euros

La ciudad de París se desprende de un pequeño pedazo de su historia. La Torre Eiffel es sin duda uno de los edificios más emblemáticos de toda la humanidad y por supuesto hace reconocible con facilidad el skyline de la capital de Francia.

El día 21 de mayo está marcado en rojo para coleccionistas o amantes de la Ciudad de la Luz. Ese día se podrán presentar las pujas por un tramo de la escalera original de la mítica estructura de hierro pudelado diseñada por el célebre ingeniero civil francés Gustave Eiffel. Se trata de catorce escalones, con una altura de 2 metros y 75 centímetros que podrán conectar dos plantas de la casa de la persona afortunada que se haga con ella, o simplemente decorar una estancia o jardín a modo de escultura. El precio de salida: 150.000 euros.

Data de 1889, fecha en la que tuvieron lugar las Exposiciones Universales de finales del siglo XIX, cuyo máximo símbolo de modernidad fue la Torre Eiffel, diseñada para ser temporal y que causó controversia al no satisfacer el gusto de muchos que consideraban su aspecto demasiado transgresor para los estándares de la época.

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