La generación Z cambia la fiesta: cae el consumo de alcohol entre los jóvenes y triunfan las bebidas 0,0

Uno de cada cuatro jóvenes de entre 14 y 18 años asegura no consumir alcohol y el porcentaje de adolescentes que bebe ha caído hasta el 51%, la cifra más baja registrada desde el año 2000.

En plena pradera de San Isidro, en Madrid, muchos jóvenes confirman esta transformación social. “Como generación, creo que estamos haciendo un cambio bastante importante. Ya no es necesario beber para soltarse o disfrutar mejor”, explica una joven durante las fiestas. Otros aseguran que prefieren salir a bailar, disfrutar con amigos o acudir a planes diurnos sin necesidad de consumir alcohol.

Del botellón a los planes de día

La tendencia no solo se percibe en las calles, también en los bares y restaurantes. Empresarios del sector hostelero reconocen que el comportamiento de los jóvenes ha cambiado radicalmente en los últimos años.

“Ya no son tan de salir de bares como antes y cada vez consumen menos alcohol. Ahora prefieren más los planes diurnos”, asegura Jorge Bengoechea, CEO del Grupo 2.0. El empresario confirma además que el descenso en el consumo es evidente: “El consumo de alcohol como tal ha bajado muchísimo”.

Las nuevas generaciones parecen apostar por un ocio diferente, más ligado al bienestar y menos centrado en el exceso. Muchos jóvenes aseguran que el alcohol ya no es “algo necesario para pasárselo bien” y defienden un consumo más ocasional y moderado.

El auge de las bebidas sin alcohol

Este cambio de hábitos también está revolucionando el mercado. Cervezas sin alcohol, ginebras 0,0 y vinos desalcoholizados ganan terreno a gran velocidad en bares, restaurantes y supermercados.

“Nos demandan muchísimo las cervezas sin alcohol e incluso alcoholes 0,0 como ginebras. Antes nunca habíamos tenido esa demanda”, explica Bengoechea.

El fenómeno ha llegado incluso al sector vinícola. Empresas especializadas en vinos desalcoholizados experimentan un crecimiento constante impulsado por consumidores jóvenes que buscan alternativas más saludables.

“El vino desalcoholizado es una opción más saludable que muchos refrescos”, señala Silvia Cedeño, directora general de BevZero, una de las compañías líderes en desalcoholización de vinos en España.

Una transformación social

Expertos y empresarios coinciden en que no se trata de una moda pasajera, sino de un cambio cultural profundo. La generación Z parece priorizar cada vez más el bienestar físico, el deporte y la salud mental frente al modelo tradicional de ocio nocturno ligado al alcohol.

Una transformación silenciosa que ya empieza a cambiar la noche española y que obliga a todo un sector económico a reinventarse para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

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