Un politólogo analiza al detalle los resultados de Andalucía: "El éxito del PP es agridulce y el voto útil no ha servido al PSOE"

El Partido Popular se ha quedado este domingo a dos escaños de la mayoría absoluta pese a haber ganado las elecciones con 53 diputados. Unas elecciones que señalan como verdaderos triunfadores a dos partidos situados en los extremos del espectro político, Vox en la derecha y Adelante Andalucía en la izquierda. Unos interesantes resultados que analizamos al detalle con Antonio Conde, presidente de la Asociación de Politólogos de Andalucía.

"Vox seguro que va a imponer la prioridad nacional y va a obligar a Juanma Moreno a llegar a acuerdos de investidura y a estar dentro del propio gobierno"

La primera pregunta es clara, ¿cree que Juanma Moreno puede protagonizar la proeza de frenar a Vox desde la centralidad? Antonio Conde tiene claro que "la moderación de Juanma Moreno ha hecho cambiar las elecciones" pero matiza que se trata de "un éxito agridulce": "Le va a costar tener que demostrar si esa moderación se puede llevar a cabo en negociaciones con Vox". Como presidente de la Asociación de Politólogos Andaluces, Conde apuna a que "Manuel Gavira seguro que va a imponer la prioridad nacional y va a obligar a Juanma Moreno a llegar a acuerdos de investidura y a estar dentro del propio gobierno". Una situación que Antonio Conde señala que "espera la izquierda". Para este politólogo "Pedro Sánchez tiene una hoja de ruta orquestada donde ha puesto a sus ministros al frente de elecciones para tener una base para las próximas elecciones generales, de decir: Veis como el PP negocia con Vox y se radicaliza la derecha?", llegando a asegurar incluso que "Pedro Sánchez es muy seguidor del principio de Maquiavelo".

"Pedro Sánchez es muy seguidor del principio de Maquiavelo"

La clave de Adelante Andalucía

En estas elecciones se han dado algunos resultados llamativos en alguna provincia como la gaditana. En Cádiz el PP también vence aunque pierde un escaño que gana Adelante Andalucía. Antonio Conde asegura que "ha llegado una nueva corriente con sentimientos andalucistas que ha hecho alcanzar el éxito a Adelante Andalucía no solo en la provincia de Cádiz, hemos visto que ha sido un éxito generalizado".

"Ha llegado una nueva corriente con sentimientos andalucistas que ha hecho alcanzar el éxito a Adelante Andalucía"

Para el presidente de la Asociación de Politólogos de Andalucía, el discurso que ha auspiciado Adelante Andalucía" ha movilizado a los jóvenes, les ha ilusionado" y sobre todo han liderado el voto útil, que ha resultado "fracaso total" del PSOE: "El voto útil no ha servido al PSOE y sí a Adelante Andalucía para sacar de esa mayoría absoluta al PP".

El sorpaso de Vox al PSOE

Otro de los detalles a destacar para Antonio Conde es que "en Almería Vox ha desbancado al PSOE y ha pasado en otros 43 municipios". Un hecho para el que este politólogo tiene una razón "Almería es una provincia que tiene un tinte de derechas y se esperaba ese adelanto de Vox al PSOE".

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