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Para 4 personas

Arguiñano elabora una receta de gallineta con guisantes y almejas, baja en grasa, ligera y con sabor a mar

La gallineta es un pescado blanco muy interesante con un buen aporte de proteínas de alta calidad y muy poca grasa. Karlos Arguiñano lo ha combinado con guisantes y almejas que completan el cuadro nutritivo de esta receta sabrosa y ligera.

Arguiñano elabora una receta de gallineta con guisantes y almejas, baja en grasa, ligera y con sabor a mar

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La combinación de pescado, marisco y verduras hace que este plato sea muy completo: saciante, nutritivo y con un perfil muy mediterráneo que favorece la salud cardiovascular y el bienestar general.

Recuerda que si no consigues almejas, puedes usar berberechos, coquinas, mejillones, chirlas…

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 filetes de gallineta
  • 16 almejas
  • 100 g de guisantes (desgranados)
  • 8 ajos frescos
  • 125 ml de vino blanco
  • 1 cucharada de harina
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • 6-8 hebras de azafrán
  • Perejil
Ingredientes Gallineta con guisantes y almejas
Ingredientes Gallineta con guisantes y almejas | antena3.com

Elaboración

Pon a calentar agua con sal en un cazo. Cuando el agua empiece a hervir, introduce los guisantes y deja que se cocinen durante 10-12 minutos. Escúrrelos y reserva el caldo.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Limpia y corta en bastones los ajos frescos y sofríelos en la sartén. Sazona y, cuando empiecen a tomar color, añade la harina y rehógala. Moja con el vino blanco.

Moja con el vino blanco
Moja con el vino blanco | antena3.com

Añade el azafrán y las almejas. Incorpora los guisantes y unos 100 ml del caldo de cocción. Tapa la sartén y cocina el conjunto hasta que se abran las almejas, 2-3 minutos aproximadamente.

Tapa la sartén y cocina el conjunto hasta que se abran las almejas
Tapa la sartén y cocina el conjunto hasta que se abran las almejas | antena3.com

Salpimienta los filetes de gallineta por los dos lados y mójalos con un chorro de aceite. Cocínalos en una plancha durante 2 minutos por cada lado.

Cocínalos en una plancha
Cocínalos en una plancha | antena3.com

Sirve en un plato hondo los guisantes con almejas y su salsa. Coloca encima 1 lomo de gallineta por persona y decora con una hojita de perejil.

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