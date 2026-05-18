Para 4 personas
Arguiñano elabora una receta de gallineta con guisantes y almejas, baja en grasa, ligera y con sabor a mar
La gallineta es un pescado blanco muy interesante con un buen aporte de proteínas de alta calidad y muy poca grasa. Karlos Arguiñano lo ha combinado con guisantes y almejas que completan el cuadro nutritivo de esta receta sabrosa y ligera.
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La combinación de pescado, marisco y verduras hace que este plato sea muy completo: saciante, nutritivo y con un perfil muy mediterráneo que favorece la salud cardiovascular y el bienestar general.
Recuerda que si no consigues almejas, puedes usar berberechos, coquinas, mejillones, chirlas…
Ingredientes, para 4 personas
- 4 filetes de gallineta
- 16 almejas
- 100 g de guisantes (desgranados)
- 8 ajos frescos
- 125 ml de vino blanco
- 1 cucharada de harina
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta blanca
- 6-8 hebras de azafrán
- Perejil
Elaboración
Pon a calentar agua con sal en un cazo. Cuando el agua empiece a hervir, introduce los guisantes y deja que se cocinen durante 10-12 minutos. Escúrrelos y reserva el caldo.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Limpia y corta en bastones los ajos frescos y sofríelos en la sartén. Sazona y, cuando empiecen a tomar color, añade la harina y rehógala. Moja con el vino blanco.
Añade el azafrán y las almejas. Incorpora los guisantes y unos 100 ml del caldo de cocción. Tapa la sartén y cocina el conjunto hasta que se abran las almejas, 2-3 minutos aproximadamente.
Salpimienta los filetes de gallineta por los dos lados y mójalos con un chorro de aceite. Cocínalos en una plancha durante 2 minutos por cada lado.
Sirve en un plato hondo los guisantes con almejas y su salsa. Coloca encima 1 lomo de gallineta por persona y decora con una hojita de perejil.
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