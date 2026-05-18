El impactante cambio de look de Georgina Rodríguez en Cannes: ¿decoloración o peluca?

La alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes nos está regalando momentos inolvidables en esta edición de 2026. Uno de los más comentados ha sido, sin duda, el sorprendente cambio de imagen de Georgina Rodríguez durante los premios Kering Women in Motion. La modelo ha dejado a todos boquiabiertos al lucir un rompedor rubio platino.

Este giro estilístico es obra del reconocido estilista Dimitris Giannetos —quien también ha peinado a Demi Moore en el festival—, quien ha bautizado el concepto como "French Girl Blonde". Una melena que evoca inevitablemente a uno de los looks más icónicos de Kim Kardashian, caracterizado por un rubio muy decolorado que deja a la vista la raíz oscura natural.

Georgina Rodríguez en Cannes | Gtres

Esta tendencia busca precisamente ese contraste deliberado. Al mantener la base intacta, el estilismo consigue enmarcar la mirada y respetar las cejas oscuras de la empresaria e influencer, creando un equilibrio visual que dulcifica sus rasgos y aporta una luz completamente nueva a su rostro. Además, el corte texturizado con sutiles capas rompe con la rigidez de su melena XL habitual, aportando un movimiento muy fresco y favorecedor para el verano.

Georgina Rodríguez en Cannes | Gtres

El debate está servido

Georgina, que aterrizaba en la Riviera francesa con su característico cabello oscuro recogido en un moño pulido, causó un auténtico revuelo al posar ante los fotógrafos con este nuevo color. Un movimiento que ha abierto el debate inmediato entre sus seguidores: ¿se ha teñido realmente o es una peluca de alta calidad? Aunque el propio estilista ha confirmado en sus redes sociales que el color, el corte y el peinado llevan su firma, no ha especificado si trabajó sobre el cabello de la pareja de Cristiano Ronaldo o sobre una pieza de pelo natural hiperrealista.

Conociendo el gusto de "Gio" por el juego estético y el misterio, cualquiera de las dos opciones es viable. Lo único seguro es que es la reina indiscutible de los flashes y sabe perfectamente cómo convertirse en el centro de todas las miradas.

Georgina Rodríguez en Cannes | Gtres

Dos estilismos, dos versiones de Georgina

Más allá del cabello, sus elecciones de moda también han estado a la altura de la expectación. Para su llegada oficial a Cannes, apostó por la sofisticación clásica con un minivestido bicolor de Chanel, atado al cuello y de tiro bajo.

Georgina Rodríguez en Cannes | Gtres

Ya coronada como la rubia del momento, optó por un estilismo más sensual y maduro. Combinó un pantalón negro de corte flare tobillero con una blusa satinada en azul cerceta, estratégicamente desabrochada para mostrar una delicada lencería fina.

Georgina Rodríguez en Cannes | Gtres

Remató el conjunto con salones de Gucci, un exclusivo chal de pelo negro y una impresionante gargantilla de diamantes y zafiros.