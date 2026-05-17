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El PP ganó y pactó con Vox mientras que el PSOE no consiguió remontar: los resultados de las otras elecciones autonómicas

En Extremadura, Aragón y Castilla y León ganó el Partido Popular y, según los sondeos, este domingo se repetirá la escena y Juanma Moreno será el presidente de Andalucía.

Una mujer mete la papeleta en el sobre de elecciones

Una mujer mete la papeleta en el sobre de eleccionesEFE

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Andalucía es la comunidad autónoma que se somete este domingo a las urnas. Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Antonio Maíllo (Por Andalucía) son los cinco candidatos para aspirar a presidente.

Sin embargo, esta jornada electoral es la cuarta en seis meses. En las tres anteriores ganaron los populares, mientras que los socialistas no consiguieron mejorar sus resultados. Al no haber elecciones generales hasta que Pedro Sánchez las convoque, el cuál ha asegurado que será en 2027, la idea del PP es evidenciar que su partido está mucho más fuerte.

El PSOE perdió en todas

Y para ello convocaron elecciones. Las primeras fueron en Extremadura con la victoria de María Guardiola, mejorando sus resultados respecto a las de 2023. El Partido Popular ganó las elecciones con 29 escaños, mientras que el PSOE perdió hasta 10 asientos en el Parlamento extremeño.

Un resultado similar ocurrió meses después en Aragón, cuando los populares consiguieron la victoria en las elecciones aragonesas con 26 escaños, dos menos que en las últimas, mientras los de Pilar Alegría bajaban cinco puntos.

En Castilla y León el mapa no fue diferente. El PP volvió a ganar con 33 asientos -dos más que en 2023- y el PSOE perdía pero mejoraba su resultado en cuanto a las elecciones anteriores, con dos escaños más.

En Extremadura, Aragón y Castilla y León los populares han tenido que pactar con Vox para poder gobernar, mientras que el resto de partido no alcanzaban para formar una coalición.

Moreno ganaría, según los sondeos

Pero según los sondeos y encuestas, este domingo sucederá lo mismo en Andalucía y sea Juanma Moreno quien siga al frente de la Junta de Andalucía. Por su parte los socialistas podrían obtener su peor resultado en la región andaluza.

Pero hay una diferencia clave respecto al resto de elecciones autonómicas, los sondeos dan al PP la mayoría absoluta, por lo tanto, Moreno sería reelegido gobernando en solitario.

En las elecciones andaluzas de 2022 el PP alcanzó los 58 asientos en el parlamento andaluz, el PSOE quedó por detrás con 30 escaños, casi el mismo resultado que le dan los sondeos. Por su parte Vox, tampoco mejoraría mucho, manteniéndose en los 14 escaños como hace cuatro años. Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía subirían aunque no sobrepasarían el 8% en estimación de voto.

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