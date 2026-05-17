Elecciones Andalucía 2026 en directo: No habrá resultados oficiales hasta las 20:43h por la incidencia en varios colegios electorales de Cádiz, Málaga y Sevilla

Andalucía celebra hoy sus elecciones autonómicas en una jornada clave para el futuro político de la comunidad. Desde las 09:00 están abiertos los colegios electorales en las ocho provincias andaluzas, para que más de 6,8 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, y elegir a los 109 diputados que formarán el próximo Parlamento andaluz. La mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, y el principal objetivo de los partidos será alcanzar una representación suficiente para gobernar la Junta de Andalucía durante los próximos cuatro años.

A las 11:30h ya habían votado los principales candidatos, el más madrugador ha sido Antonio Maíllo, candidato a la Junta de Por Andalucía, que ha ejercido su derecho a las 10:00h en el Colegio Santísima Trinidad. Los últimos han sido Juanma Moreno, que ha votado a las 11:00h en Málaga, seguido de María Jesús Montero, que lo ha hecho en Sevilla a las 11:10. El quinto candidato en votar ha sido Manuel Gavira, que ha ejercido su derecho al voto a las 11:30 en Cádiz.

Dato de participación de las Elecciones de Andalucía 2026

A las 14:00h se ha conocido el segundo dato de participación que era del 36,85%, lo que supone un 2,96% más que en los comicios celebrados en junio de 2022. Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14.00 horas habían votado 2.329.355 personas en toda Andalucía. La provincia con más participación es Córdoba, con un 40,48 % y una subida de 1,56 puntos, y la que menos es Huelva, con un 34,34 %, aunque ha subido 4,5 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.

Las encuestas publicadas durante la campaña sitúan al PP como primera fuerza política, seguido del PSOE-A. Vox aparece como tercera opción con una subida respecto a 2022, mientras que Por Andalucía y Adelante Andalucía lucharían por mantener representación en la Cámara autonómica.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el recuento de votos y se conocerán los primeros resultados de unas elecciones decisivas para el panorama político andaluz. Salvo en el CEIP Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz), cuyos colegios electorales permanecerán abiertos durante más minutos, por el retraso en la constitución de las mesas electorales esta mañana.

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