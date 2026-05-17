ELECCIONES ANDALUCÍA
Elecciones Andalucía 2026 en directo: No habrá resultados oficiales hasta las 20:43h por la incidencia en varios colegios electorales de Cádiz, Málaga y Sevilla
La provincia con más participación es Córdoba, con un 40,48 % y una subida de 1,56 puntos, y la que menos es Huelva, con un 34,34 %, aunque ha subido 4,5 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.
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Andalucía celebra hoy sus elecciones autonómicas en una jornada clave para el futuro político de la comunidad. Desde las 09:00 están abiertos los colegios electorales en las ocho provincias andaluzas, para que más de 6,8 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, y elegir a los 109 diputados que formarán el próximo Parlamento andaluz. La mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, y el principal objetivo de los partidos será alcanzar una representación suficiente para gobernar la Junta de Andalucía durante los próximos cuatro años.
A las 11:30h ya habían votado los principales candidatos, el más madrugador ha sido Antonio Maíllo, candidato a la Junta de Por Andalucía, que ha ejercido su derecho a las 10:00h en el Colegio Santísima Trinidad. Los últimos han sido Juanma Moreno, que ha votado a las 11:00h en Málaga, seguido de María Jesús Montero, que lo ha hecho en Sevilla a las 11:10. El quinto candidato en votar ha sido Manuel Gavira, que ha ejercido su derecho al voto a las 11:30 en Cádiz.
Dato de participación de las Elecciones de Andalucía 2026
A las 14:00h se ha conocido el segundo dato de participación que era del 36,85%, lo que supone un 2,96% más que en los comicios celebrados en junio de 2022. Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14.00 horas habían votado 2.329.355 personas en toda Andalucía. La provincia con más participación es Córdoba, con un 40,48 % y una subida de 1,56 puntos, y la que menos es Huelva, con un 34,34 %, aunque ha subido 4,5 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.
Las encuestas publicadas durante la campaña sitúan al PP como primera fuerza política, seguido del PSOE-A. Vox aparece como tercera opción con una subida respecto a 2022, mientras que Por Andalucía y Adelante Andalucía lucharían por mantener representación en la Cámara autonómica.
Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el recuento de votos y se conocerán los primeros resultados de unas elecciones decisivas para el panorama político andaluz. Salvo en el CEIP Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz), cuyos colegios electorales permanecerán abiertos durante más minutos, por el retraso en la constitución de las mesas electorales esta mañana.
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Elecciones Andalucía 2026 en directo: Este será el ganador de las Elecciones según la IA
Según Gemini AI, el mapa político quedaría de la siguiente manera. El PP con Juanma Moreno sería la fuerza más votada con un 42,8% de los votos, consiguiendo entre 55 y 57 escaños. La Inteligencia Artificial considera que el PP conseguirá la mayoría absoluta en Andalucía y no necesitará pactar con ningún otro partido.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Algunas de las anécdotas de la jornada
Entre las anécdotas más destacadas de esta jornada electoral son: En Málaga, una mujer de 94 años ha vuelto ha coincidir con Juanma Moreno en el momento de votar, una imagen ya repetida en anteriores comicios. También ha llamado la atención un ciudadano que ha acudido a las urnas, ha votado, y se ha ido directamente a la playa en Cádiz.
Por otro lado, Antonio Maíllo ha rechazado saltarse la cola y ha esperado su turno como un votante más. Además, muchos andaluces han acudido acompañados de sus perros a los colegios electorales.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: La candidata del PSOE por Granada vota en la mesa equivocada
La candidata del PSOE por Granada ha votado en la mesa equivocada, y la Junta Electoral invalida un voto al azar, según ABC.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Vox denuncia una presunta agresión a dos de sus apoderados
Vox ha denunciado este domingo en su red social X, una presunta agresión a dos de sus apoderados en un colegio electoral del barrio de la Oliva de Sevilla.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Así está pasando Manuel Gavira la jornada electoral
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Un hombre sufre un desvanecimiento durante la jornada electoral
Un hombre ha sufrido un desvanecimiento esta mañana en el municipio de Porcuna, en Jaén, durante la jornada electoral. Según ha informado ABC, el ciudadano ha tenido que recibir asistencia inmediata en el lugar tras perder el conocimiento.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: 9.000 efectivos velando por la seguridad
Hay 9.000 los efectivos de la Guardia Civil y 5.645 los agentes de la Policía Nacional desplegados en labores de custodia de los colegios y sus entornos y encargados del traslado, a partir de las 20.00 horas, de los votos a las distintas juntas electorales de zona para su recuento.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Córdoba, la provincia con más participación
La provincia con más participación a las 14:00h es Córdoba, con un 40,48 % y una subida de 1,56 puntos, y la que menos es Huelva, con un 34,34 %, aunque ha subido 4,5 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: A las 14:00h han votado 2.329.355 personas
Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14.00 horas habían votado 2.329.355 personas en toda Andalucía.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Juanma Moreno: "He votado a favor de la convivencia"
Juanma Moreno ha publicado una foto en su perfil de X, animando a los andaluces a votar, y afirmando que él "ha votado a favor de la convivencia".
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Así ha votado María Jesús Montero
Elecciones Andalucía 2026 en directo: María Luz Gómez, la candidata de 90 años, ya ha votado
La candidata de 90 y cabeza de lisa, María LUZ Gómez, acaba de ejercer su derecho al voto en el Instituto El Cantal de La Cala del Moral, Rincón de la Victora.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: El CEIP Constitución 78 amplía su horario hasta las 20:14
La Junta Electoral de Málaga también ha decidido extender hasta las 20.14 horas el horario de votación en una mesa del CEIP Constitución 78, constituida con 14 minutos de retraso.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: La participación en las elecciones a las 14:00h es del 37,20%
A las 14:00h se ha conocido el segundo dato de participación que era del 36,85%, lo que supone un 2,96% más que en los comicios celebrados en junio de 2022.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Se amplía el horario de votación en Sevilla hasta 20:43h
Debido a varios retrasos en la constitución de las mesas electorales, la Junta Electoral de Zona de Sevilla ha acordado ampliar hasta las 20.43 horas el horario de cierre de votación de las mesas situadas en el CEIP Azahares de Sevilla Este, que no quedaron definitivamente constituidas hasta las 09.43 horas.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Palomares del Río, el 'Ohio andaluz'
Palomares del Río se ha convertido en el 'Ohio andaluz', después de su gran precisión en las elecciones andaluzas celebradas en 2004, 2008, 2012, 2015 y 2022.
Esta localidad del Aljarafe, con cerca de 9.500 habitantes, sólo se ha desviado de esa tendencia en los comicios de 2018.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Juanma Moreno recuerda que los resultados en Andalucía "condicionan" la política nacional
Juanma Moreno ha ejercido su derecho al voto a las 10:57 horas en Málaga, y tras ello, ha declarado ante los medios que es un día para "que los ciudadanos decidan qué quieren para Andalucía los próximos cuatro años, apelar para que todos los ciudadanos vayan a votar". También ha añadido que "Andalucía es la tercera economía de España, es la comunidad más poblada de España y un territorio con una enorme singularidad y enorme peso", por lo que entiende que haya mucha "expectación". "Lo que pasa en Andalucía condiciona a otras cosas", ha subrayado, en referencia a la política nacional.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Alejandra Durán ha votado con su hija
La Diputada por Granada en el Parlamento Andaluz, Alejandra Durán, ha ejercido su derecho al voto acompañada de su hija.
"Por ella, por mi hijo, por nuestra gente, por nuestro futuro, por la dignidad", ha apuntado.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Así ha sido la votación de Antonio Maíllo
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Luis Planas también ha votado ya
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también ha ejercido su derecho al voto a las 10:30horas
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Tres incidencias en las mesas electorales
La mayoría de las mesas electorales se han constituido con normalidad, salvo tres incidencias: una en el Puerto de Santa María, otra en la provincia de Sevilla y otra en la provincia de Málaga.
En el caso del Puerto de Santa María, la apertura del colegio electoral se ha tenido que retrasar 10 minutos por esa incidencia, por lo que se podrá votar en ese colegio electoral hasta las 20:10h, en lugar de hasta las 20:00. En el caso de Sevilla y Málaga todavía no se ha determinado una respuesta por parte de la Junta de Andalucía.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Así pasó Antonio Maíllo su jornada de reflexión
El candidato a la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, optó por pasar la jornada de reflexión haciendo la compra y desayunando con su equipo. Por la tarde se dedicó a leer y descansar para este gran día.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Almería, la provincia con mayor índice de participación
La provincia de Almería, con el 16,62%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 11.30 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 13,17%.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Manuel Gavira: "Que el sentido común se imponga"
Manuel Gavira ha atendido a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto, y ha afirmado que es una "oportunidad para que el sentido común se imponga" en Andalucía. Ha llamado a la participación de los ciudadanos para tener un gobierno de Andalucía "que se meta en el lío, para que nos saque a los andaluces en el lío en el que estamos metidos".
Elecciones Andalucía 2026 en directo: María Jesús Montero anima a todo el mundo a votar
María Jesús Montero también ha atendido a los medios de comunicación tras votar, y ha animado a todo el mundo a votar, para que se "sientan parte de este futuro que comenzamos hoy".
La diputada ha confesado que pasará el día de hoy con su entorno más íntimo, y que está deseando "que sean las 20:00h".
Elecciones Andalucía 2026 en directo: La participación a las 11:30h es del 15,07%
La participación en las elecciones autonómicas alcanza este domingo 17 de mayo el 15,07% en Andalucía hasta las 11.30 horas, lo que supone casi cuatro décimas menos que en los comicios celebrados en junio de 2022, cuando lo hicieron a esta hora un 15,44%.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Así ha votado José Ignacio García
Así ha votado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García a las 10:30 horas.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Antonio Banderas también ha votado
Otro de los más madrugadores en votar ha sido Antonio Banderas. Lo ha hecho antes de las 10:00h, en el CEIP Prácticas Nº 1 de Málaga.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Manuel Gavira ya ha votado
Manuel Gavira ya ha votado, ha sido el último candidato en votar. Lo ha hecho a las 11:32 horas en el Colegio San Vicente de Paúl, Cádiz.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Así pasará el día de elecciones Juanma Moreno
Juanma Moreno ha contado a los medios de comunicación que pasará este domingo desayunando con sus amigos, entre ellos el alcalde de Málaga, y después pasará el día con su mujer y sus hijos, ya que ha confesado que es un clásico, y que "cuando las cosas salen bien, hay que repetirlas".
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Juanma Moreno: "Que vayan a votar antes de la comuniones"
El presidente andaluz del PP, Juanma Moreno, ha atendido a los medios de comunicación tras votar, y ha hecho un llamamiento a la participación, pese a estar en época de comuniones: "Sé que hoy hay comuniones, así que que no lo dejen para lo último, que la sobremesa se hace muy larga. Qeue vayan a votar antes de las comniones".
Moreno ha reconocido que "ha visto mucha ilusión" en cuanto al proyecto que él lidera.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: María Jesús Montero ya ha votado
María Jesús Montero también ha votado ya. Lo ha hecho a las 11:11 horas en el Colegio SAFA, en Sevilla.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Juanma Moreno ya ha votado
El presidente andaluz del PP ha sido el tercer candidato en votar. Lo ha hecho a las 10:57 horas de la mañana en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, acompañado de su esposa, Manuela Villena.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: José Ignacio García: "Hoy es el único día en el que todos somos iguales"
José Ignacio García ha comparecido ante los medios de comunicación tras votar, y ha hecho un llamamiento a la participación "por la clase normal y corriente, y por la clase trabajadora".
Ha argumentado que hay que votar por dos motivos: "Por la gente que ha luchado durante décadas para que hoy podamos votar, y porque es el único día en 4 años que todos somos iguales y tenemos el mismo poder, y hay que aprovecharlo", ha apuntado.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Si me olvido de mi DNI, ¿cómo me identifico en la mesa electoral?
Olvidarse del DNI en casa no impide votar este domingo en las elecciones al Parlamento de Andalucía. El elector podrá identificarse ante la mesa electoral, con el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que el documento incluya una fotografía del titular. También se puede votar con el DNI caducado.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: José Ignacio García, el segundo candidato en votar
El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sido el segundo en votar. Lo ha hecho a las 10:30 horas en Jerez de la Frontera, acompañado de su madre.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Maíllo llama a la participación: "Queremos la defensa de lo común"
Antonio Maíllo ha atendido a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto, y ha llamado a la participación: "Me gusta votar temprano. Hago un llamamiento a la movilización, y que se una respuesta de cambio y esperanza. Quiero agradecer a todos los voluntarios que garantizan que el proceso electoral sea impecable. Cuatro años que queremos la defensa de lo común, y que la gente tenga tranquilidad y mejor felicidad", ha apuntado.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Antonio Maíllo ya ha votado
El candidato a la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha sido el primero en votar. Lo ha hecho a las 10:03 de la mañana, en el Colegio Santísima Trinidad.
Elecciones Andalucía 2026 en directo: Así pasó María Jesús Montero su jornada de reflexión
La candidata del PSOE, María Jesús Montero, optó por quedarse en Sevilla este sábado durante la jornada de reflexión, rodeada de familia, amigos y libros.
Elecciones Andalucía 2026 en directo:¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral?
Quienes sean elegidos como presidentes o vocales de las mesas electorales recibirán una compensación económica en concepto de dieta. La cantidad fijada es de 70 euros, una retribución establecida para cubrir la participación en la jornada electoral, que puede superar las 12 horas de duración.
Elecciones Andalucía en directo: Así vivió Juanma Moreno la jornada de reflexión
El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, pasó su jornada de reflexión en Málaga, tomando un aperitivo con sus amigos y paseando por la tarde con su familia.
Elecciones Andalucía en directo: María Jesús Montero votará a las 11:00h
María Jesús Montero votará a las 11:00h en el Colegio SAFA de Sevilla.
Elecciones Andalucía en directo: Gavira ejerecerá su derecho al voto a ls 11:30h
El candidato de Vox, Manuel Gavira, ejercerá su derecho al voto a las 11:30 hora en el Colegio San Vicente de Paúl de Cádiz.
Elecciones Andalucía en directo: Se abren los colegios electorales
Desde ahora mismo hasta las 20:00h de la tarde, los colegios electorales permanecerán abiertos para que más de 6,8 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, y elegir a los 109 diputados que formarán el próximo Parlamento andaluz.
Elecciones Andalucía en directo: José Ignacio García votará a las 10:30h
El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, votará acompañado de su madre, en la sala Paul, Jerez de la Frontera.
Elecciones Andalucía en directo: Ya se han constituido 4.600 mesas electorales
A esta hora ya se han constituido 4.600 mesas electorales de las 10.403 que habrá en total.
Elecciones Andalucía en directo: A esta hora votará Juanma Moreno
Juanma Moreno ejercerá su derecho al voto a las 10:00 horas, en el colegio Sagrado Corazón de Málaga.
Elecciones Andalucía en directo: ¿Quién puede votar en estas elecciones?
Este domingo podrán votar 6.812.861 electores en las elecciones al Parlamento de Andalucía. De ellos, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 en el extranjero. De los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022.
Elecciones Andalucía en directo: Estos son los diputados que se eligen en el Parlamento de Andalucía
En las elecciones al Parlamento de Andalucía se elegirán 109 diputados, distribuidos por provincias de la siguiente forma: Almería cuenta con 12 escaños; Cádiz con 15; Córdoba con 12; Granada con 13; Huelva con 11; Jaén con 11; Málaga con 17 y Sevilla con 18 diputados.
Elecciones Andalucía en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de las Elecciones de Andalucía.
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