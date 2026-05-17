Las elecciones al Parlamento de Andalucía de este domingo 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

Juanma Moreno (PP), el presidente en funciones, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En la web de Antena 3 Noticias podrás seguir los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en directo: la participación, el escrutinio y el recuento de votos actualizado al minuto.

En los gráficos a continuación podrás conocer además los detalles de cada región.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:52 Andalucía DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PODER ANDALUZ 0 0 0 29 0 0 0 SOCIEDAD UNIDA 0 0 0 CONECTA 0 0 0 ANDALUCISTAS-PA 0 0 0 JM+ 0 0 0 HE> 0 0 0 JUFUDI 0 0 0 PCTE 0 0 0 ANDALUSÍ 0 0 0 100x100 0 0 0 IZAR 0 0 0 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0 0 PorA 0 0 0 PSOE-A 0 0 0 PCPA 0 0 0 SALF 0 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0 PP 0 0 0 NA 0 0 0 ALM 0 0 0 FE de las JONS 0 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 0 VOX 0 0 0 PACMA 0 0 0 IPAL 0 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -58.4 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado en cada región.

¿Cuántos diputados se eligen en el Parlamento de Andalucía?

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, distribuidos por provincias de la siguiente manera:

Sevilla 18 escaños

Cádiz: 15 escaños

Málaga 17 escaños

Granada 13 escaños

Córdoba 12 escaños

Almería: 12 escaños

Huelva 11 escaños

Jaén 11 escaños

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022

El Partido Popular fue el ganador de las elecciones de Andalucía 2022. Juanma Moreno consiguió una mayoría absoluta que no preveían las encuestas. El PSOE perdió dos escaños y obtuvo 31, mientras Macarena Olona (Vox) se convirtió en la tercera fuerza política con 14 escaños, dos más que en las anteriores elecciones de 2018.

Al conseguir 57 escaños, Juanma Moreno no necesitó pactar con otros partidos para formar Gobierno.

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