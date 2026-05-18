Luis Fonsi se emociona en La Voz Kids con una actuación infantil llegada desde Marbella

Los pequeños participantes de La Voz Kids sorprendieron sobre el escenario con una interpretación que provocó una reacción inmediata de Luis Fonsi durante las audiciones del programa.

El coach destacó la naturalidad y la energía de los niños tras escucharles cantar. El momento terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas y emotivas de la noche en el talent musical.

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