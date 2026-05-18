Los médicos inician su cuarta semana de huelga sin avances con el Ministerio de Sanidad

Los médicos de toda España vuelven a parar por cuarta vez este año. El conflicto continúa en punto muerto con el Ministerio de Sanidad, que acusa a los sindicatos convocantes de alinearse con la derecha para perpetuar el conflicto en busca de fines distintos a los de mejorar las condiciones del colectivo.

Esta nueva jornada de huelga de los profesionales sanitarios comienza sin avances significativos respecto a la última movilización, celebrada a finales de abril. Además, el comité de huelga insiste en reclamar la intervención directa del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una petición que también han respaldado PP y PNV.

Mejoras desde la aprobación del nuevo Estatuto Marco

La Ministra de Sanidad, Mónica García, defiende que el Estatuto Marco que critican los médicos mejora sus condiciones, por ejemplo, reduciendo las guardias de 24 a 17 horas, con días de libranza antes y después, o estableciendo jornadas máximas semanales de 45 horas frente a las 48 que marca la legislación europea.

Así figura en el acuerdo que cerró tras más de tres años de negociación con los sindicatos de la mesa del ámbito del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde), organizaciones que comparten que la gran mayoría de reivindicaciones médicas están ya en ese documento.

Otras cuestiones, como el precio de las guardias, la jornada de 35 horas o la jubilación, o no son competencia del Ministerio o no tienen cabida en una ley como el estatuto marco.

Exigen un Estatuto propio

Los sindicatos del comité de huelga (Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) reclaman un estatuto propio.

En los últimos meses, Sanidad ha intentado acercar posturas con propuestas como la mediación de asociaciones de pacientes o el Foro de la Profesión Médica, además de mesas de negociación autonómicas, pero todas fueron rechazadas por los huelguistas.

Una reunión "corta y decepcionante"

Mientras, en Madrid, la Consejería de Sanidad reunió la semana pasada al Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por AMYTS, SIME, MUD y AME, para abordar cuestiones laborales que son de su competencia.

De ese encuentro solo salió, dicen, "una reunión muy corta y muy decepcionante después de más de 2 meses y medio desde la primera en la que se quedó que nos entregarían el acta y un calendario de reuniones que no se ha producido", de Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS.

Nueva semana de huelgas

A partir de hoy y hasta el viernes, los médicos volverán a las calles ya sea secundando la huelga estatal o la autonómica que han programado paralelamente las respectivas delegaciones autonómicas sindicales. El seguimiento de las precedentes fue similar, con cifras que oscilaron entre el 5 y el 20 %, según las consejerías, elevadas al 60 % por los sindicatos.

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