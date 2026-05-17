Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Andalucía

Este domingo 17 de mayo, Andalucía acudía a las urnas para decidir el rumbo político de la comunidad durante los próximos cuatro años. El Partido Popular volvió a situarse como la fuerza más votada, aunque lo hace con un claro desgaste respecto a las elecciones de 2022. La formación liderada por Juanma Moreno obtiene 53 escaños, cinco menos que en los anteriores comicios, perdiendo así parte de la holgada mayoría que había mantenido durante la última legislatura.

Pese a ello, los populares conservan una amplia ventaja sobre el resto de fuerzas políticas y continúan dominando en gran parte del territorio andaluz, especialmente en las capitales de provincia y en los municipios de mayor tamaño. La pérdida de apoyos, sin embargo, refleja un escenario menos cómodo para el PP, que deberá afrontar una legislatura con mayor presión parlamentaria.

El PSOE, por su parte, tampoco consigue recuperar terreno. Los socialistas suman 28 escaños, dos menos que en 2022, confirmando las dificultades del partido para volver a conectar con parte del electorado andaluz. Aunque mantienen su posición como principal fuerza de la oposición, los resultados vuelven a dejar un sabor amargo en Ferraz y en la dirección autonómica, que aspiraban a reducir distancias con los populares.

Vox continúa creciendo y consolida su presencia en el Parlamento andaluz. La formación consigue 15 escaños, uno más que en las anteriores elecciones, reforzando su papel como tercera fuerza política de la comunidad. Los de Santiago Abascal mejoran sus resultados en varias provincias y mantienen un discurso centrado en inmigración, seguridad y reducción de impuestos, cuestiones que, según el partido, siguen movilizando a una parte importante del electorado andaluz.

En el espacio de la izquierda alternativa, Adelante Andalucía logra 8 diputados y mejora su representación, mientras que Por Andalucía obtiene 5 escaños. Aunque ambas formaciones mantienen perfiles diferenciados, los resultados evidencian que el bloque progresista a la izquierda del PSOE continúa fragmentado y lejos de convertirse en una alternativa sólida al dominio popular.

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