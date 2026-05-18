La clasificación de Tu cara me suena cambia: María Parrado recupera el liderato tras la gala 5

La quinta gala de Tu cara me suena dejó cambios importantes en la clasificación general del programa. María Parrado consiguió colocarse de nuevo en cabeza tras sumar una de las mejores valoraciones de la noche y superar al resto de participantes en la tabla acumulada.

La competición continúa muy igualada después de las últimas actuaciones, con varios concursantes manteniéndose cerca de los primeros puestos. La gala volvió a destacar por el nivel de las imitaciones y por las valoraciones del jurado tras cada actuación sobre el escenario.