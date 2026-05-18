Marhuenda, sobre el batacazo del PSOE en Andalucía: "Vivimos en un mundo falto de ética porque Montero no dimite"

La noche del domingo, el PP de Juanma Moreno ganaba las elecciones de Andalucía con 53 diputados, a pesar de que se quedaba a las puertas de la mayoría absoluta por dos escaños. Por este mismo motivo, dependerá delVox de Manuel Gavira para poder gobernar en Andalucía, quien ha conseguido 15 escaños, uno más que en las elecciones de 2022.

El bloque de la izquierda lo encabeza el PSOE de María Jesús Montero, pero obteniendo el peor resultado de su historia en Andalucía, 28 escaños. Adelante Andalucía, que celebra sus resultados, consigue 6 escaños más que en las elecciones pasadas llegando a los 8 escaños. Finalmente, Por Andalucía se mantiene en los 5 escaños.

Javier Caraballo, periodista y colaborador del programa, mencionaba el aumento de votos del partido Adelante Andalucía, ya que según explica ha sido decisivo para la no mayoría absoluta del Partido Popular.

"Brutal victoria de centro-derecha"

Frente a esto, el periodista presente en la mesa Paco Marhuenda responde asombrado: "Me sorprenden os análisis que se hacen cuando los datos son brutales y demoledores. Solo hay que sumar".

Sin entender el ensalzamiento de la extrema izquierda por parte de Caraballo, Marhuenda decide sacar a relucir los datos de los populares: "Una diferencia 27 diputados y de un 15'78% entre los dos bloques, 699.000 votos en total". Todo ello para calificar de "brutal" la "victoria de centro-derecha".

Además, apuntaba, sumado al reproche anterior, que parecía que "Juanma Moreno lo ha hecho todo mal". "¿Estamos de broma?", añadía.

La dimisión de Mª Jesús Montero

Asimismo, también ha cargado contra Montero y a lo que define como un "fracaso electoral espectacular" el de esta en el 17M. "No dimite porque vivimos en un país falto de ética y de moral", decía al respecto.

Como periodista, Marhuenda alude a los de su profesión para exponer que "suelen ser de izquierdas o de una derecha acomplejada". Es por ello que dice, sumado a todo el desacuerdo previo frente al análisis planteado por su compañero: "El relato lo gestionan genial".

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