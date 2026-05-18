Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Elecciones Andalucía

Marhuenda, sobre el batacazo del PSOE en Andalucía: "Vivimos en un mundo falto de ética porque Montero no dimite"

Ante los resultados de las elecciones andaluzas, el periodista Paco Marhuenda analiza la casi mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno y el fracaso histórico del PSOE.

Paco Marhuenda, periodista

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

La noche del domingo, el PP de Juanma Moreno ganaba las elecciones de Andalucía con 53 diputados, a pesar de que se quedaba a las puertas de la mayoría absoluta por dos escaños. Por este mismo motivo, dependerá delVox de Manuel Gavira para poder gobernar en Andalucía, quien ha conseguido 15 escaños, uno más que en las elecciones de 2022.

El bloque de la izquierda lo encabeza el PSOE de María Jesús Montero, pero obteniendo el peor resultado de su historia en Andalucía, 28 escaños. Adelante Andalucía, que celebra sus resultados, consigue 6 escaños más que en las elecciones pasadas llegando a los 8 escaños. Finalmente, Por Andalucía se mantiene en los 5 escaños.

Javier Caraballo, periodista y colaborador del programa, mencionaba el aumento de votos del partido Adelante Andalucía, ya que según explica ha sido decisivo para la no mayoría absoluta del Partido Popular.

"Brutal victoria de centro-derecha"

Frente a esto, el periodista presente en la mesa Paco Marhuenda responde asombrado: "Me sorprenden os análisis que se hacen cuando los datos son brutales y demoledores. Solo hay que sumar".

Sin entender el ensalzamiento de la extrema izquierda por parte de Caraballo, Marhuenda decide sacar a relucir los datos de los populares: "Una diferencia 27 diputados y de un 15'78% entre los dos bloques, 699.000 votos en total". Todo ello para calificar de "brutal" la "victoria de centro-derecha".

Además, apuntaba, sumado al reproche anterior, que parecía que "Juanma Moreno lo ha hecho todo mal". "¿Estamos de broma?", añadía.

La dimisión de Mª Jesús Montero

Asimismo, también ha cargado contra Montero y a lo que define como un "fracaso electoral espectacular" el de esta en el 17M. "No dimite porque vivimos en un país falto de ética y de moral", decía al respecto.

Como periodista, Marhuenda alude a los de su profesión para exponer que "suelen ser de izquierdas o de una derecha acomplejada". Es por ello que dice, sumado a todo el desacuerdo previo frente al análisis planteado por su compañero: "El relato lo gestionan genial".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Manuel Gavira, Vox Andalucía

Las acusaciones Manuel Gavira (Vox) contra Juanma Moreno: "Se ha dedicado a hacer campaña contra sus propios compañeros"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Paco Marhuenda, periodista

Marhuenda, sobre el batacazo del PSOE en Andalucía: "Vivimos en un mundo falto de ética porque Montero no dimite"

Manuel Gavira, Vox Andalucía

Las acusaciones Manuel Gavira (Vox) contra Juanma Moreno: "Se ha dedicado a hacer campaña contra sus propios compañeros"

Roberto Leal en El Hormiguero

Hoy, Roberto Leal visita El Hormiguero para presentar su primera novela

Ya era hora Paula
Mejores momentos | Gala 5

"¡Ya era hora!": el jurado se sorprende con el cambio de Paula Koops

Rappel en Mask Singer
CONTENIDO EXCLUSIVO

"Es una tortuga rappeliana": Rappel, muy enamorado de su máscara

Regresan las predicciones de Aníbal Gómez aquí podría encontrar Àngel Llàcer el amor
Mejores momentos | Gala 5

Regresan las predicciones de Aníbal Gómez: aquí podría encontrar Àngel Llàcer el amor

El cómico ha aprovechado la barbacoa de Georgie Dann para volver a leerle el futuro al presidente del jurado.

Nutrimán
NUTRIMÁN

Alimentos eternos: estas son las comidas que puedes guardar durante años sin que caduquen

Hay productos que pueden pasar años olvidados en la despensa y seguir siendo seguros para comer. Según nos cuenta Nutrimán, algunos alimentos, gracias a sus propiedades naturales, apenas se deterioran con el tiempo si se conservan en buenas condiciones.

Sebastián Yatra y Tomás en La Voz Kids

Sebastián Yatra aparece por sorpresa y deja sin palabras a este talent: “No lo puedo olvidar”

Chenoa, impresionada con María Parrado Todo lo que haces lo conviertes en oro

Chenoa, impresionada con María Parrado: "Todo lo que haces lo conviertes en oro"

¡Pleno de aciertos! Los tres famosos que no consiguieron engañar a los investigadores de Mask Singer

¡Pleno de aciertos! Los tres famosos que no consiguieron engañar a los investigadores de Mask Singer

Publicidad