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Cómo añadir Antena 3 a tus medios favoritos en Google y no perderte nada de tus programas y series preferidos

Descubrir antes las últimas noticias, vídeos y avances de Antena 3 es posible configurando antena3.com como medio favorito en Google Discover desde el móvil en solo unos pasos.

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Cada vez más usuarios personalizan su experiencia en Google para recibir contenido adaptado a sus intereses. Si eres de los que no quiere perderse ninguna novedad sobre tus series, programas y presentadores favoritos, existe una forma muy sencilla de conseguir que Antena 3 aparezca con más frecuencia en tus recomendaciones.

Los usuarios pueden configurar sus preferencias directamente desde el apartado de fuentes de Google. Para hacerlo, puedes pinchar en este enlace (Configurar preferencias de fuentes en Google) y buscar y seleccionar antena3.com como uno de tus medios favoritos.

O si quieres puedes hacerlo desde la aplicación de Discover en el móvil, pulsando sobre tu foto de perfil y entrando en la sección de configuración. Una vez allí, selecciona el botón 'Personalización de la búsqueda' y después clica en 'Preferencias de fuentes' y ahí podrás buscar y seleccionar antena3.com.

Gracias a esta configuración, Google tendrá en cuenta tus preferencias y te mostrará antes noticias, entrevistas, vídeos, avances y momentos destacados relacionados con los contenidos de Antena 3. Una forma rápida y práctica de mantenerte al día de todo lo que ocurre en tus programas y series preferidos desde cualquier lugar.

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