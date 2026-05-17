Vox gana un escaño en las elecciones andaluzas y será la llave para el gobierno de Juanma Moreno

Vox mejora ligeramente sus resultados en las elecciones andaluzas y se convierte en una pieza clave para la gobernabilidad de Juanma Moreno. La formación liderada por Manuel Gavira obtiene 15 escaños en el Parlamento de Andalucía, uno más que en los comicios de 2022, cuando logró 14 diputados.

El avance es limitado y queda lejos del gran salto electoral que el partido buscaba durante la campaña, pero el resultado puede darle una influencia decisiva en la nueva legislatura.

El PP de Juanma Moreno gana las elecciones con 53 escaños, aunque se queda a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55. Ese escenario convierte a Vox en el socio imprescindible para facilitar la investidura o la estabilidad parlamentaria del presidente andaluz.

La noche deja así una lectura doble para Vox. Por un lado, la formación no logra un crecimiento amplio ni rompe el techo electoral que perseguía en Andalucía. Por otro, la pérdida de cinco escaños del PP respecto a los 58 que tenía hasta ahora devuelve a los de Santiago Abascal capacidad de presión en una comunidad donde habían quedado fuera de la ecuación durante la última legislatura por la mayoría absoluta de Moreno.

Tercera fuerza política

El partido se mantiene como tercera fuerza política en Andalucía, por detrás del PP y del PSOE. Los socialistas de María Jesús Montero sufren un nuevo revés y caen hasta los 28 escaños, dos menos que en 2022, lo que supone su peor resultado histórico en la comunidad. La caída del PSOE y la falta de mayoría absoluta del PP abren un nuevo escenario político en el que Vox puede recuperar protagonismo.

Durante la pasada legislatura, Juanma Moreno pudo gobernar en solitario gracias a la mayoría absoluta obtenida en 2022. Ahora, con 53 diputados, el PP necesitará apoyos o abstenciones para sacar adelante la investidura y las principales iniciativas parlamentarias. Vox queda, por tanto, en posición de condicionar el futuro Gobierno andaluz, aunque su crecimiento en las urnas haya sido mucho más moderado de lo esperado.

A la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía logra ocho escaños y supera a Por Andalucía, que se queda con cinco representantes. Ese reparto refuerza la fragmentación del bloque progresista, mientras la derecha conserva la mayoría parlamentaria con la suma de PP y Vox.

El resultado confirma que Vox mantiene una base electoral sólida en Andalucía, pero también muestra sus dificultades para ampliar de forma significativa su apoyo. La formación sube solo un diputado, pero la pérdida de la mayoría absoluta del PP le devuelve un papel determinante en la política andaluza.

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