Manuel Gavira, candidato de Vox, celebra los resultados obtenidos: "Los andaluces han dicho al Gobierno que quieren prioridad nacional"

El candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha celebrado este domingo los resultados obtenidos por su formación en las elecciones andaluzas, en las que el partido ha mejorado sus cifras respecto a 2022 al pasar de 14 a 15 escaños en el Parlamento autonómico.

Durante su comparecencia tras conocerse los resultados, Gavira agradeció el apoyo recibido por parte de los votantes andaluces. "Quiero agradecer a esos afiliados, esos simpatizantes y a ese más de medio millón de andaluces que han confiado en Vox", afirmó.

El dirigente aseguró además que la formación estará "a la altura" de la confianza depositada en las urnas. "A esos andaluces les vamos a decir que no les vamos a defraudar ni a decepcionar, vamos a defender cada uno de esos votos", señaló.

Vox se consolida así como cuarta fuerza política en Andalucía en una jornada electoral marcada por la victoria del Partido Popular, que obtuvo 53 escaños, cinco menos que en los comicios de 2022 y sin alcanzar la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE perdió dos diputados respecto a la anterior cita electoral y se quedó con 28 escaños.

En su intervención, Gavira felicitó al PP por haber sido "el partido más votado en Andalucía", aunque reclamó que el futuro Ejecutivo autonómico "escuche a los andaluces". "Han hablado claro y le han dicho al Gobierno de Andalucía qué es lo que quieren", sostuvo.

Según el candidato de Vox, "los andaluces han dicho al Gobierno que quieren prioridad nacional", además de "más campo, más agricultura, más ganadería y más pesca". También defendió que Andalucía necesita "más seguridad y más prosperidad".

Gavira aseguró además que "el próximo Gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común" y afirmó que la comunidad "cambiará de rumbo" con un Ejecutivo que, en sus palabras, "será un bastión contra el Gobierno corrupto, mafioso y traidor que hay en el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez".

El candidato concluyó su comparecencia con un "¡Viva España!".

Abascal llama a la lucha contra Sánchez

El líder de Santiago Abascal celebró que Vox tenga un papel clave en la formación del próximo gobierno andaluz y pidió a las instituciones de Andalucía que frenen las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de intentar mantenerse en el poder.

Tanto Abascal como el candidato andaluz de Vox, Manuel Gavira, reclamaron al presidente andaluz, Juanma Moreno, que tenga en cuenta a los más de 500.000 votantes de Vox, especialmente en asuntos como la prioridad nacional en ayudas sociales y la defensa del campo frente a Mercosur y las políticas medioambientales.

Además de felicitar a Gavira por los resultados obtenidos, Abascal advirtió sobre la situación de España, afirmando que el país atraviesa una grave crisis provocada, según él, por el Gobierno de Sánchez. También instó a las instituciones andaluzas a impedir que el PSOE utilice los recursos del Estado para consolidarse en el poder.

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