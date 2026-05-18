Edurne se reencuentra con este talent y emocionan con un dúo en La Voz Kids

Salir al escenario de La Voz Kids para interpretar una canción de alguno de los coaches no es precisamente la jugada más conservadora. Sin embargo, Aitor ya tenía experiencia en el programa y esta vez venía a por todas. Así que no ha dudado en entonar ‘Amanecer’ de Edurne.

Por mucho que Antonio Orozco también se haya girado, el joven talent solo tenía ojos para la cantante. Ella bien recordaba al concursante, que esta vez no ha dejado escapar. Tras fundirse en un abrazo, el público lo tenía claro: “¡Canta con él!”.

Así, ambos subían de nuevo al escenario para regalar a los allí presentes un emotivo dúo con ‘Demasiado tarde’. Ahora bien, Aitor, a pesar de los nervios, ha sacado de dentro toda la confianza que se puede pedir a una estrella de la música para tomar los mandos. “Cuando yo haga así, es que soy yo”, le explicaba a Edurne.

Una vez establecidas las reglas, han unido las voces y han elevado el tema de la coach hasta convertirlo en uno de los momentos más emotivos de la velada. La complicidad entre los dos ha sido palpable de principio a fin y Aitor ya puede presumir de haber cumplido uno de sus sueños.

Dale play al vídeo de arriba y vuelve a disfrutar de este precioso dúo.

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