María Jesús Montero, tras el peor resultado del PSOE en unas elecciones de Andalucía: "Tomamos nota"

María Jesús Montoro, candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía 2026, ha encabezado el que ha sido el peor resultado de los socialistas en unos comicios en la comunidad, llegando apenas a los 28 escaños, dos menos que en los comicios de 2022, donde llegó a los 30 en el que ya era, hasta hoy, su suelo en unas elecciones andaluzas. Al PP, con 53 escaños, cinco menos que en las pasadas elecciones, le vale con una abstención de VOX para gobernar.

"Desarrollaremos nuestro papel en la oposición"

"Felicito a Juanma Moreno, lo he hecho personalmente, y agradezco también a los electores socialistas, sabemos como tenemos que administrar esos votos, todo por la dignidad de Andalucía. Estamos en la oposición y ahí desarrollaremos nuestro papel", empezó diciendo Montero, que hizo referencia a la importancia de los servicios públicos andaluces en los que tanto ha hecho hincapié durante su campaña.

"No son buenos resultados, tomaremos nota..."

"No son unos buenos resultados para nosotros, siempre queremos ganar, tomamos nota de lo que han votado los andaluces y analizaremos con detalle lo sucedido esta noche para que volvamos a gobernar en un futuro. Aceptamos el veredicto de las urnas, haremos una oposición seria y responsable. Somos la única alternativa a la derecha", expresó la que fuera vicepresidenta del Gobierno hasta 2023 en el hotel de Sevilla donde ha seguido los resultados de este domingo.

La candidata socialista repitió en varias ocasiones que el PSOE "estará siempre en la lucha por los servicios públicos andaluces", e hizo lo propio mencionando lo complicado que es el acceso a la vivienda en gran parte de la comunidad. Eso sí, no destacó por hacer mucha autocrítica de una campaña que no le ha servido para resucitar políticamente al peor PSOE en la historia reciente de Andalucía.

Montero, por su parte, dejó el 26 de marzo de 2026 sus cargos como miembro del Gobierno con el objetivo de darle un vuelco a los resultados de cara a estos comicios y buscando devolver la comunidad a un socialismo que gobernó de forma ininterrumpida durante 37 años.

Otro golpe al PSOE en clave nacional

La exvicepresidenta del Gobierno no logró frenar el retroceso socialista ni recuperar el terreno perdido en los últimos ciclos electorales. Aunque el PSOE obtuvo más votos que en 2022 gracias al aumento de la participación, perdió cerca de punto y medio en porcentaje de voto y volvió a quedar a una distancia muy amplia del PP. Además, Andalucía era una prueba clave para medir la capacidad de recuperación del PSOE en uno de sus territorios simbólicos.

Juanma Moreno, presidente de Andalucía, ha sido el ganador de la noche pese a perder la mayoría absoluta que ostentaba tras los comicios de hace cuatro años. No obstante, gobernará si VOX se abstiene o junto al partido verde si consiguen formar una coalición. El PP cierra los comicios con 53 escaños, y una ventaja de 13 puntos y más de 700.000 votos sobre el PSOE.

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