Resultados elecciones Andalucía
Elecciones Andalucía 2026, en directo: El PP celebra los resultados de Juanma Moreno
Sigue en directo online las reacciones y celebraciones tras las elecciones en Andalucía que han dado una victoria clara al PP.
- Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Andalucía
- Juanma Moreno, tras ganar las elecciones y rozar la mayoría absoluta: "Seguiremos transformando Andalucía"
- Calculadora de pactos de las elecciones de Andalucía 2026: aquí podrás ver los posibles acuerdos tras los resultados
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Juanma Moreno se autocalifica con un "sobresaliente" en las elecciones de Andalucía. Su victoria es incontestable, el PP alcanza 53 escaños, pero se queda a las puertas de revalidar la mayoría absoluta fijada en 55. Precisamente por eso considera el candidato popular que no logra la "matrícula de honor".
María Jesús Montero firma un batacazo histórico para el PSOE en Andalucía. El hundimiento del partido hasta los 28 diputados desdibuja del mapa a quien fue Gobierno en la autonomía durante muchos años.
Vox sube ligeramente y con 15 escaños se presenta como la llave capaz de abrir el despacho de Gobierno a Juanma Moreno.
Adelante Andalucía, el partido anticapitalista y andalucista, ha roto todos los pronósticos y se ha convertido en la cuarta fuerza en la comunidad, logrando 8 diputados, 6 más de los que tenía, y consigue representación en 6 de las 8 provincias. Por Andalucía, la coalición de izquierdas en la que se integran IU, Movimiento Sumar y Podemos queda relegada al último puesto en el Parlamento andaluz con 5 diputados.
Alberto Núñez Feijóo ha convocado a la plana mayor del partido para analizar los resultados de las urnas del 17 de mayo.
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Elecciones Andalucía 2026, en directo | Juanma Moreno, a dos de la mayoría absoluta
A Juanma Moreno le hacen falta dos diputados más que o bien le den su sí o bien se abstengan para conseguir ser investido presidente de la Junta de Andalucía. Vox se presenta como la opción más probable, pero Abascal ya ha avisado en sus declaraciones que "la prioridad nacional" es una línea roja.
Elecciones Andalucía 2026, en directo | Feijóo celebra que "el sanchismo cierra este ciclo electoral devastado"
A las 12.00 horas la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos, se reúnen en Génova. Feijóo felicitó anoche al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su "victoria incontestable" y celebró que "el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado".
Elecciones Andalucía 2026, en directo | Feijóo convoca a la Junta Directiva Nacional del PP
Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP para analizar los resultados de las andaluzas, una cita en la que se prevé que el candidato del PP, Juanma Moreno, sea recibido con una cerrada ovación.
Elecciones Andalucía 2026, en directo | Juanma Moreno gana, pero no logra la mayoría absoluta
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo tras las elecciones en Andalucía. Juanma Moreno ha conseguido una victoria incontestable para el PP. El candidato popular ha ganado con 53 escaños, pero no alcanza la mayoría absoluta fijada en 55. Moreno se autocalificaba con " un sobresaliente" aunque reconocía que lo que anhelaban era la "matrícula".
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