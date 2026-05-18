Elecciones Andalucía 2026, en directo: El PP celebra los resultados de Juanma Moreno

Juanma Moreno se autocalifica con un "sobresaliente" en las elecciones de Andalucía. Su victoria es incontestable, el PP alcanza 53 escaños, pero se queda a las puertas de revalidar la mayoría absoluta fijada en 55. Precisamente por eso considera el candidato popular que no logra la "matrícula de honor".

María Jesús Montero firma un batacazo histórico para el PSOE en Andalucía. El hundimiento del partido hasta los 28 diputados desdibuja del mapa a quien fue Gobierno en la autonomía durante muchos años.

Vox sube ligeramente y con 15 escaños se presenta como la llave capaz de abrir el despacho de Gobierno a Juanma Moreno.

Adelante Andalucía, el partido anticapitalista y andalucista, ha roto todos los pronósticos y se ha convertido en la cuarta fuerza en la comunidad, logrando 8 diputados, 6 más de los que tenía, y consigue representación en 6 de las 8 provincias. Por Andalucía, la coalición de izquierdas en la que se integran IU, Movimiento Sumar y Podemos queda relegada al último puesto en el Parlamento andaluz con 5 diputados.

Alberto Núñez Feijóo ha convocado a la plana mayor del partido para analizar los resultados de las urnas del 17 de mayo.