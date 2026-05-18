Las acusaciones Manuel Gavira (Vox) contra Juanma Moreno: "Se ha dedicado a hacer campaña contra sus propios compañeros"

Con 15 diputados Vox ha repetido como tercera fuerza en Andalucía, subiendo un escaño respecto a alas últimas Elecciones Autonómicas de Andalucía. Eso junto con una bajada de cinco escaños del Partido Popular -pese a obtener más votos que nunca antes- de 58 a 53, hace a la formación que en este territorio lidera Manuel Gavira presumiblemente imprescindible para la formación del próximo Andalucía.

En Vox celebraban a grito de "¡prioridad nacional!" los resultados ya que la pérdida de la mayoría absoluta del PP les brinda la oportunidad de plantearse una entrada en el nuevo gobierno andaluz. Esa llave de Gobierno no le saldría barata al PP de Juanma Moreno a juzgar por las manifestaciones de Santiago Abascal en la campaña. El líder nacional de la formación verde: "O juntos, gobernando, ¡o no gobiernan!", decía .

"Primero los españoles"

Manuel Gavira, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones de este pasado domingo, asegura que no se han planteado un reparto de 'asientos' en el Ejecutivo andaluz. Manifiesta que para facilitar la formación de Gobierno con el Partido Popular hablarán "de políticas y de prioridad nacional", eso sí, siempre defendiendo la importancia que otorga a los más de medio millón de votos que han cosechado.

El político no responde a si exigirán la vicepresidencia del Gobierno a Juanma Moreno, que a todas luces repetirá como presidente de la Junta, y reconoce tener "prisa por cambiar las políticas en Andalucía".

Desde Voz no esconden que sus negociaciones pasan por su priorización de los españoles por encima de los inmigrantes "en las ayudas sociales", su defensa de los sectores agrario y ganadero, o una reducción de impuestos en las provincias andaluzas.

Faltas de respeto en la campaña

La entrevista se tensaba a la hora de hablar de las políticas migratorias del Gobierno de Juanma Moreno, así como de las críticas del presidente del PP andaluz sobre Vox, que no han sentado bien a Gavira a juzgar por su juicio, aparentemente indigado: "Decir que damos más miedo que Bildu es un insulto".

Daba la réplica Gavira también a las acusaciones del líder del PP de Andalucía de que en Vox "hacen literatura" con su discurso de campaña. "El señor Moreno Bonilla se ha dedicado a hacer campaña contra sus propios compañeros".

Se siente respaldado por los resultados electorales del pasado domingo: "Los andaluces quieren menos PSOE, menos PP, y un cambio de rumbo".

"Los menores no acompañados tienen que estar con sus padres"

Otro punto de fricción en la entrevista surgía con las políticas que proponen desde Vox con los inmigrantes menores de edad que llegan solos a nuestro país. Gavira defendía una postura ciertamente dura que consistiría en la reunificación con sus familias en los países de origen: "Se puede conseguir", sentenciaba, mencionando la prioridad de esos chicos cuando cumplen la mayoría de edad a la hora de recibir ayudas públicas. Ponía en duda Gavira la peligrosidad del viaje de muchos inmigrantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.