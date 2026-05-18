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“De las más emocionantes en mucho tiempo”: la reacción de Antonio Orozco con una actuación de La Voz Kids

El coach no dudó en darle la enhorabuena a Lucía que dejó a todos impresionados con su actuación en el escenario de La Voz Kids.

Antonio Orozco

“De las más emocionantes en mucho tiempo”: así reacciona Orozco con esta actuación en La Voz Kids

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Borja Tamayo
Publicado:

No son pocas las interpretaciones que roban el aliento a los coaches de La Voz Kids; sin embargo, Antonio Orozco parece haber encontrado en la de Lucía una de sus favoritas. Y es que, como el propio cantante ha confesado, se trata de “una de las actuaciones más emocionantes que hemos visto no hoy aquí, sino en mucho tiempo”.

“Es una clase magistral de cómo la música une el alma, el corazón, el pensamiento… Todo”, continuaba Orozco antes de sentenciar: “Quiero darte la enhorabuena”. La joven talent, que, finalmente elegía al cantante como su coach, apenas podía contener la emoción.

Luis Fonsi tampoco ha querido perder la oportunidad de alabar el trabajo de Lucía, en especial siendo la “interpretación de una de sus cantautoras favoritas”. De hecho, el puertorriqueño no tenía claro si girarse o no en un principio, calculando el número de voces que le restan por escuchar en las audiciones. Una duda que no ha tardado en resolver, pulsando el botón del sillón con todas sus fuerzas.

Así, Lucía arranca como una de las grandes promesas de esta edición de La Voz Kids, habiendo conseguido dejar sin palabras a los coaches con su primera intervención sobre el escenario. ¡Esto no ha hecho más que empezar!

Dale play al vídeo y disfruta de nuevo de las hermosas palabras de Antonio Orozco.

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